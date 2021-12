Le membre du Temple de la renommée de la NFL Lawrence Taylor arrêté en Floride

Le membre du Temple de la renommée de la NFL, Lawrence Taylor, a été arrêté jeudi dans le sud de la Floride, selon Andy Slater de Fox Sports. Taylor a été réservé jeudi soir après avoir prétendument omis d’informer les autorités qu’il avait changé d’adresse. Il est tenu de le faire puisqu’il est un délinquant sexuel enregistré.

En 2011, Taylor a déclaré un délinquant sexuel après avoir sollicité une prostituée mineure. La jeune fille avait 16 ans à l’époque et Taylor a affirmé qu’elle en avait 19. Selon TMZ Sports, Taylor a été accusée de deux chefs d’accusation de non-enregistrement en tant que délinquant sexuel. Taylor n’est pas étranger aux forces de l’ordre puisqu’il a été arrêté à plusieurs reprises à la fin des années 1990. À cette époque, Taylor aurait tenté d’acheter de la drogue à des policiers infiltrés.

SLATER SCOOP : Lawrence Taylor a été arrêté jeudi dans le sud de la Floride. La légende des Giants de New York, accusée de deux crimes, est accusée de ne pas avoir fait savoir aux autorités qu’il avait changé d’adresse, ce que les délinquants sexuels enregistrés doivent faire. pic.twitter.com/NfI2tqafqa – Andy Slater (@AndySlater) 17 décembre 2021

Taylor, 62 ans, a passé toute sa carrière avec les Giants de New York (1981-1993). Pendant son séjour avec les Giants, Taylor a aidé l’équipe à remporter deux Super Bowls et a été nommé joueur défensif de l’année à trois reprises (1981, 1982, 1986). Le légendaire secondeur a également remporté le prix MVP en 1986. Taylor n’est que l’un des deux joueurs défensifs à remporter le prix MVP (l’autre est Alan Page) et aucun autre joueur défensif n’a remporté le prix depuis. Il est membre de l’équipe de la décennie des années 1980, de l’équipe de tous les temps du 75e anniversaire et de l’équipe de tous les temps du 100e anniversaire.

Taylor a joué au football universitaire en Caroline du Nord et a été nommé Unanimous All-Amerian en 1980. Il a également été nommé Joueur de l’année de l’ACC après avoir enregistré 16 sacs. « Quand je suis sorti du lycée et que je suis arrivé en Caroline, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je vous dis quoi – j’ai passé le meilleur moment de ma vie en Caroline », a déclaré Taylor lors du match d’ouverture à domicile de la Caroline du Nord contre Georgia State plus tôt cette année, par 247Sports. « La compétition est formidable, les gens sont formidables. Je regarde ma carrière professionnelle et je suis très fier de ma carrière professionnelle, mais tout a commencé ici. J’adore cet endroit. »

Taylor a terminé sa carrière dans la NFL avec 1 089 plaqués, 142 sacs, 56 échappés forcés et neuf interceptions. Sur la liste officielle des sacs, Taylor est à la 14e place et ses 10 premiers sacs ne comptent pas, car les sacs ne sont devenus une statistique officielle de la NFL qu’en 1982.