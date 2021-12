Le mème controversé de LeBron James suscite l’indignation (Photos)

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, est l’une des personnalités les plus influentes des médias sociaux de la planète.

Lorsqu’il publie quelque chose à son public de 105 millions de followers sur Instagram, cela devient immédiatement viral.

En tant que tel, il n’est pas surprenant que son offre la plus récente sur la plate-forme ait rapidement explosé.

Le mème parle en grande partie de lui-même :

Naturellement, les gens ont eu quelques réactions :

C’est beaucoup trop réducteur et cela renforce et renforce une grande partie de la désinformation que nous avons eue au cours des 2 dernières années à propos de « c’est juste la grippe ». Oui, le paysage de COVID est en train de changer et nos outils changent mais le décrire comme ça n’est pas la façon de le faire

– Dr Rajpal Brar, DPT (@3cbPerformance) 24 décembre 2021