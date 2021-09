Le mème des montagnes russes Bitcoin a fait un zoom arrière.

Ainsi, le meilleur chiffre que j’ai pu trouver pour la population adulte est d’environ 75% du monde (il s’agit en fait de 15 ans ou plus, je crois). 75 % de 7 900 000 000 font 5 925 000 000. 16% de ce chiffre est de 948 000 000.

Sommes-nous donc près d’un milliard d’utilisateurs de Bitcoin ? Je ne pense pas. Je ressens un certain soulagement en pensant que nous sommes encore en phase d’adoption précoce. Après cette course de taureaux ? Je pense que si nous sommes toujours sur le modèle S2F, nous aurions dû franchir le gouffre d’ici 2025 (prochaine course de taureaux). Avec toutes ces nouvelles d’institutions, d’offres légales, de trésorerie d’entreprise, il n’y a aucune chance que nous soyons en dessous d’un milliard, surtout avec les nouvelles du monde qui semblent devenir de plus en plus folles de mois en mois.