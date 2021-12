Le mème d’Urban Meyer vient de la vidéo des équipes en difficulté de Fox

Le licenciement d’Urban Meyer a suscité toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux, des blagues aux mèmes et tout le reste.

Celui qu’on a le plus vu ? C’est Meyer, qui était avec FOX Sports il y a un an, parlant des « critères à examiner pour les équipes en difficulté », avec Meyer énumérant « les problèmes de confiance, l’environnement dysfonctionnel et l’égoïsme ».

Euh, ouais. L’ironie.

Alors, c’est parti : c’est la vidéo qui est devenue un mème maintenant, ainsi que certains des tweets que nous avons vus jeudi alors que l’histoire éclatait selon laquelle les Jaguars de Jacksonville étaient enfin – ENFIN ! – le laisser partir :

Voici la vidéo originale



Et les mèmes !



Ouais. Tout résume.