Le mème ‘nah he tweakin’ sur Instagram a une histoire d’origine sportive

Instagram est bombardé avec exactement le même commentaire encore et encore en ce moment. Peu importe le sujet de la publication ou le compte qui effectue la publication. Quel que soit l’endroit où vous regardez sur l’application, les trois mêmes mots continuent d’apparaître : « non, il tweakin ».

Le compte Instagram de SB Nation (suivez @sbnation!!!!) n’a pas été épargné. Dans un article sur le procès de Nerlens Noel contre Rich Paul de Klutch Sports, presque tous les commentaires sont “non, il tweakin”. Dans ce cas, cela n’a rien à voir avec les 70 millions de dollars que Paul aurait coûtés à Noel lors des négociations contractuelles.

Où est-ce que « nah he tweakin » a commencé ?

Mercredi, le compte Instagram @rap a publié une photo de Tony Hawk avec la légende : « Le sang de #TonyHawk est utilisé dans des skateboards en édition limitée à 500 $. Vous vibrez tous avec ça⁉️”

Le rappeur et génie créatif Lil Nas X a laissé un commentaire sur la publication: “nan he tweakin.” Maintenant, on a l’impression que presque tout Instagram publie exactement le même commentaire dans toute l’application.

Hawk avait annoncé plus tôt dans la journée qu’il s’était associé à la société de boissons Liquid Death pour une série limitée de planches à roulettes qui mélangeaient le sang de Hawk avec la peinture. Si vous aviez 500 $ de plus et suffisamment de temps libre pour en acheter un avant qu’ils ne soient épuisés, vous pourriez posséder une planche à roulettes avec le sang de Tony Hawk.

Hawk est considéré comme le plus grand skateur de tous les temps, et le skate est maintenant un sport olympique, donc oui, c’est vraiment une histoire de sport.

Que signifie « non, il peaufine » ?

Plus tôt cette année, Lil Nas X a sorti une série limitée de chaussures qui auraient présenté une goutte de sang humain. Les chaussures ont provoqué un énorme contrecoup. Nike a poursuivi le rappeur et la société basée à Brooklyn avec laquelle il s’est associé avant que les deux parties ne parviennent à un accord.

Les chaussures de sang de Lil Nas X ont été brièvement une histoire extrêmement controversée pour un certain type de personne. Lorsque Nas X a entendu parler des skateboards infusés de sang de Hawk, il a immédiatement établi un lien avec son propre produit :

Maintenant que Tony Hawk a sorti des skateboards avec son sang peint dessus, et qu’il n’y a pas eu d’indignation publique, êtes-vous tous prêts à admettre que vous n’avez jamais été bouleversés par le sang dans les chaussures ? et peut-être que tu étais en colère pour une autre raison ? – non (@LilNasX) 25 août 2021

Voici le début de “nah he tweakin”

Le gars qui a décroché le premier 900 est au centre du dernier mème Internet. Maintenant, vous savez pourquoi.