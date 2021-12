Le mème que la légende du MMA Jake Shields apparaît toujours à chaque Noël

La légende du MMA, Jake Shields, à son apogée, était l’un des combattants les plus dangereux entre les divisions des poids moyens et des poids welters.. Le spécialiste du grappling a atteint son apogée pendant son séjour à Strikeforce, alors qu’il était champion des poids moyens, et lorsqu’il a combattu un combat serré de 25 minutes contre le grand Georges St-Pierre pour le championnat des poids mi-moyens de l’UFC.

Shields n’apparaît pas beaucoup en compétition ces jours-ci, mais est très présent dans les choses qui se passent sur Internet et, par conséquent, ne se prive pas de donner son avis sur les sujets les plus controversés. Shields a maintenant parlé d’un mème qui assimile son visage à celui d’un personnage de film « Home Alone », le protagoniste nommé Kevin McCallister, joué par Macaulay Culkin, a un frère aîné ennuyeux nommé Buzz McCallister, joué par Devin Ratray. À certains égards, le visage de Ratray dans le film est très similaire à celui de Shield et les deux visages sont réunis dans un format mème avec le texte « Vous vous souvenez de Buzz de « Home Alone » ? C’est lui maintenant. Vous vous sentez déjà vieux ? »

Jake Shield a commenté : « Chaque Noël, je vois ce mème réapparaître » Avez-vous déjà vu ce mème? Que pensez-vous de la réaction de Jake Shields au mème ? Où le placez-vous sur la liste des plus grands combattants poids welters de tous les temps ?

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/