Le même tir d’Alec Baldwin a frappé Halyna Hutchins et Joel Souza: rapports

Un projectile d’une arme à feu utilisée par l’acteur Alec Baldwin sur le tournage du film « Rust » jeudi a traversé le corps du directeur de la photographie du film avant de frapper le réalisateur du film, selon des informations.

Le New York Post et le site Web hollywoodien Showbiz 411 ont affirmé avoir reçu des témoignages de première main de la tragique fusillade au Nouveau-Mexique qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et la blessure du réalisateur Joel Souza.

Après l’incident, Baldwin semblait être sous le choc, a déclaré une source à Showbiz 411.

ALEC BALDWIN A ÉTÉ DIT QUE L’ARME À FEU ÉTAIT DÉCHARGÉE, DIT LE MANDAT DE RECHERCHE : RAPPORT

« De toutes mes années, je n’ai jamais reçu de pistolet chaud », aurait déclaré Baldwin, utilisant un terme pour une arme à feu à balles réelles.

Fox News n’a pas confirmé de manière indépendante les comptes rendus publiés par les deux médias.

Le même coup de feu jeudi au Nouveau-Mexique aurait touché la directrice de la photographie de « Rust », Halyna Hutchins, à gauche, décédée plus tard, et le réalisateur Joel Souza, qui a depuis quitté un hôpital après avoir été blessé. (.)

Après le tournage, le plateau a été rapidement fermé lorsque des ambulances sont arrivées et un hélicoptère s’est préparé à transporter Hutchins vers un centre de traumatologie d’Albuquerque où elle est décédée plus tard. Souza aurait été libéré d’un hôpital de Santa Fe après avoir reçu un traitement médical, selon des informations.

Souza, 48 ans, a été touché au niveau de l’une de ses clavicules, a indiqué la source Showbiz 411.

Au moment de la fusillade, Baldwin n’avait « aucune idée » à quel point Hutchins et Souza avaient été blessés, a déclaré un témoin au New York Post.

Avant la fusillade, on avait dit à Baldwin qu’on lui remettait une « arme blanche », c’est-à-dire une arme à feu qui n’était pas chargée, selon des documents judiciaires déposés au Nouveau-Mexique vendredi, selon l’Associated Press.

Aucune accusation n’a été déposée dans cette affaire, selon les rapports. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre et d’un examen interne par la société qui produisait le film.