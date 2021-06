Le mémo OnePlus donne des réponses à l’intégration d’Oppo

Adam Molina / Autorité Android

TL;DR

Une note interne divulguée indique aux employés de OnePlus comment répondre (ou ne pas répondre) aux questions liées à l’intégration OnePlus et Oppo. Plus révélateur, le mémo commence par des instructions sur la façon de ne pas répondez à toutes les questions relatives à Oxygen OS et Oppo’s Color OS. Le mémo indique également que OnePlus cherche des moyens d’intégrer les utilisateurs iOS dans son écosystème.

Plus tôt cette semaine, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a officiellement annoncé que OnePlus et la marque associée Oppo « s’intégreraient davantage » les uns aux autres. Ce n’est un secret pour personne que les deux marques ont été étroitement liées, mais maintenant elles vont se rapprocher encore plus.

Lorsque vous considérez que le niveau d’intégration initial entre les deux sociétés était flou, c’est maintenant encore plus déroutant car aucune des deux sociétés n’est très claire sur ce que tout cela signifie. Fait révélateur, OnePlus aurait publié une note interne aux employés pour aider à résoudre cette confusion. Le leaker en série Evan Blass a obtenu une copie du mémo supposé, et il contient des informations surprenantes.

Au tout début du mémo, nous trouvons l’information la plus révélatrice (ou son absence). Le mémo a mis en évidence « Remarque importante » et donne des instructions sur la façon dont les employés doivent ne pas répondre à toutes les questions relatives à Oxygen OS, Color OS ou à la manière dont la nouvelle intégration les affecte. Vous pouvez le constater par vous-même ci-dessous :

Au cas où vous ne pourriez pas le lire, voici le texte de la note en surbrillance :

REMARQUE IMPORTANTE : ne répondez à aucune question sur le système d’exploitation ou Color OS qui cible l’annonce d’intégration. Utilisez uniquement la réponse ci-dessous : « Nous n’avons actuellement aucune mise à jour concernant les systèmes d’exploitation. Veuillez rester à l’écoute de nos chaînes officielles.

Cette note est pour le moins préoccupante. Si OnePlus était totalement convaincu qu’Oxygen OS ne serait finalement pas remplacé par Color OS (ou une sorte d’hybridation), il dirait simplement cela, n’est-ce pas ? Le reste du mémo revient sans cesse sur les mêmes points : rien ne change, tout ira bien, tout cela va être une bonne nouvelle pour les fans de OnePlus. Pourquoi la société ne dirait-elle pas également « Oxygen OS ne va nulle part » pour apaiser les inquiétudes ?

Faites-nous part de vos opinions sur la controverse Oxygen OS dans notre sondage actuel.

Autres informations du mémo OnePlus/Oppo

Il y a deux autres révélations notables du mémo supposé. Le premier est qu’il désigne Pete Lau comme le « fondateur de OnePlus ». Ce n’est que partiellement vrai. La société a affirmé au fil des ans que Lau avait cofondé la société avec Carl Pei. Bien que Pei soit parti depuis, cela ne change pas qu’il est co-fondateur. Maintenant, cela pourrait être une erreur d’écriture, mais cela semble suspect.

Dans une autre section, la société donne une réponse standard à la question suivante : « OnePlus, Oppo et Realme construisent-ils un écosystème commun pour toutes les marques ? » La réponse est une déviation de marque, mais elle a une friandise semi-juteuse (c’est nous qui soulignons) :

OnePlus étudie diverses façons de proposer ses produits de pointe à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde. En plus de créer un écosystème connecté et transparent à travers ses produits, OnePlus cherche également à intégrer d’autres appareils Android, et même iOS, utilisateurs dans son écosystème.

De toute évidence, cette référence aux utilisateurs d’iOS pourrait être aussi simple que de proposer des produits multiplateformes, tels que des écouteurs. Cependant, cela pourrait être un signe que OnePlus envisage d’offrir plus de gammes de produits que même les utilisateurs d’iPhone voudraient acheter.

Nous devrons attendre et voir comment OnePlus réagit à cette fuite, car cette information diffusée au public n’est clairement pas couverte dans le mémo.