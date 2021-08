Le mémorial d’Auschwitz appelle Alex Berenson ⋆ 10z viral

in

Le compte Twitter du Mémorial d’Auschwitz a interpellé Alex Berenson pour une comparaison épouvantable entre les vaccinations et l’Holocauste.

Berenson, “l’homme le plus mauvais de la pandémie”, a tweeté vendredi “Impfung macht frei”.

Impfung macht frei – Alex Berenson (@AlexBerenson) 30 juillet 2021

C’est une invocation indubitable de « arbeit macht frei » (« le travail rend libre »), la phrase qui apparaissait à l’entrée des camps de concentration nazis.

“Impfung” est l’allemand pour “vaccination”.

Le Mémorial d’Auschwitz a appelé Berenson pour la comparaison et a déclaré : « C’est douloureux pour la mémoire d’Auschwitz et de ses victimes de voir ce symbole maltraité et violé. « Arbeit macht frei » est devenu l’une des icônes de la haine humaine. L’utiliser dans un débat sur les vaccins qui sauvent des vies humaines est un triste symptôme de déclin moral et intellectuel. »

C’est douloureux pour la mémoire d’Auschwitz et de ses victimes de voir ce symbole maltraité et violé. « Arbeit macht frei » est devenu l’une des icônes de la haine humaine. L’utiliser dans un débat sur les vaccins qui sauvent des vies humaines est un triste symptôme de déclin moral et intellectuel. – Mémorial d’Auschwitz (@AuschwitzMuseum) 1er août 2021

Honorer et protéger la dignité et la mémoire des personnes qui ont souffert et ont été assassinées à Auschwitz mérite chaque fois que nous l’avons. – Mémorial d’Auschwitz (@AuschwitzMuseum) 1er août 2021

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’ils doivent faire de telles comparaisons. Ils ont tweeté des sentiments similaires après qu’une membre du Congrès Lauren Boebert a tweeté à propos des “Nazis des aiguilles”.

L’instrumentalisation de la tragédie de toutes les personnes qui, entre 1933 et 45, ont souffert, ont été humiliées, torturées et assassinées par le régime totalitaire haineux de l’Allemagne nazie pour s’opposer à la vaccination qui sauve des vies humaines est un triste symptôme de déclin moral et intellectuel. – Mémorial d’Auschwitz (@AuschwitzMuseum) 10 juillet 2021

