Le Memorial Day, Trump rend hommage aux “ héros incomparables ” de l’armée américaine sans précédent dans “ l’histoire humaine ” .

L’ancien président Trump dans son message du Memorial Day a fait l’éloge des «soldats, marins, gardes-côtes, aviateurs et marines tombés au combat» comme étant sans égal dans la civilisation enregistrée,

«La profondeur de leur dévouement, l’acier de leur détermination et la pureté de leur patriotisme n’ont pas d’égal dans l’histoire humaine», a-t-il déclaré. «C’est grâce à leur bravoure que nous pouvons ensemble, en tant que peuple, poursuivre notre quête du destin glorieux de l’Amérique.»

L’Amérique doit une loyauté «éternelle et éternelle» à ces «héros incomparables» et à leurs familles, a déclaré Trump. Ils sont «la plus grande force de justice, de paix, de liberté et de sécurité parmi toutes les nations qui aient jamais existé sur terre».

