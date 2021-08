Le mémorial du 11 septembre exclut les premiers intervenants et les survivants du 20e anniversaire

in

Ce mémorial est passé de ne jamais oublier — à oublier les héros du 11 septembre.

Une cérémonie le mois prochain en l’honneur des personnes tuées il y a 20 ans, le 11 septembre, sera limitée aux membres des familles des personnes décédées, après que les organisateurs aient décidé que les premiers intervenants, les survivants et autres ne seraient pas invités à la commémoration de l’événement marquant.

Le rassemblement solennel sur le site du World Trade Center servira de mémorial vedette de la ville un jour qui a dévasté les New-Yorkais et ébranlé la nation.

Une femme place sa main sur un nom gravé sur le mur de l’une des piscines de la place commémorative du 11 septembre sur le site du World Trade Center à New York le lundi 12 septembre 2011, le premier jour de l’ouverture du mémorial au public. (AP Photo/Mike Segar, Piscine)

LES ÉTATS-UNIS VONT RÉVISER LES RECORDS DU 11/9 DANS L’OBJECTIF DE RENDRE PLUS PUBLIC

Au cours des années passées, la lecture des noms de 2 983 personnes décédées a été suivie par les présidents Bush et Obama, des sénateurs, gouverneurs et autres dignitaires américains.

Des milliers de personnes ont afflué à Ground Zero pour rendre hommage aux anniversaires précédents, notamment des pompiers, des flics, des travailleurs des services médicaux d’urgence et d’autres premiers intervenants, tous se joignant aux membres de la famille dans le public.

Cette année, le 9/11 Memorial & Museum a envoyé les invitations habituelles aux proches des victimes en disant : « La cérémonie sera exclusivement réservée aux membres de la famille du 11 septembre ».

Les invitations serviront de « pouvoir d’admission à la cérémonie sur la place commémorative », disent les lettres, et les participants se rassembleront près des deux piscines commémoratives bordées des noms inscrits de ceux qui ont péri.

“Seuls les membres de la famille sont invités », a déclaré la porte-parole du mémorial Lee Cochran. « Les membres de la famille invités peuvent amener autant d’invités supplémentaires qu’ils le souhaitent.

LES FAMILLES DU 11/9 N’ACCUEILLRONT PAS À L’ÉVÉNEMENT COMMÉMORATIF À MOINS QU’IL DÉCLASSIFIE LES PREUVES

Cochran a insisté sur le fait que rien n’est nouveau cette année.

Mais les règles ont été appliquées de manière lâche pour limiter la fréquentation et garder l’événement sous contrôle.

Jim Riches, un pompier à la retraite dont le fils de pompier, Jimmy, a été tué dans les attaques, a assisté à toutes les cérémonies du 11 septembre et a déclaré que de nombreux premiers intervenants avaient été admis sans laissez-passer.

“Ils ferment les yeux et les laissent entrer”, a-t-il déclaré. “Je sais que certains en uniforme complet sont entrés et ont également vu d’autres refoulés.”

Sally Regenhard, dont le fils pompier, Christian, a été tué le 11 septembre, a déclaré que les intervenants et les survivants devraient tous être les bienvenus.

LES FAMILLES DES VICTIMES DU 11/9 ONT INDIQUÉ PAR LES MÉDIAS QUE L’ÉMEUTE DU CAPITOL ÉTAIT PIRE « POUR MARQUER DES POINTS POLITIQUEMENT »

“Je pense que le 11 septembre est arrivé à beaucoup de gens, et nous ne pouvons pas oublier les survivants. Cela n’est pas arrivé exclusivement aux personnes qui ont été massacrées ce jour-là. Cela a profondément affecté d’autres personnes, qui ont été blessées physiquement ou émotionnellement. “, a déclaré Regenhard.

“Les gens dans les services en uniforme considèrent les personnes avec qui ils travaillent comme des frères et sœurs – ils forment une famille. Ils devraient faire un effort pour que chaque premier intervenant qui souhaite y assister y aille. Cela devrait être ouvert à tous. , en particulier ceux qui ont répondu à l’appel du devoir le 11 septembre”, a-t-elle déclaré.

Tim Frolich, un employé de la Fuji Bank dont le pied a été écrasé en s’échappant du nuage de poussière lors de l’effondrement de la tour sud, attribue à deux flics de l’Autorité portuaire et à un pompier l’avoir mis en sécurité.

Il pense que de tels héros devraient être invités à la cérémonie du 11 septembre.

“Ce sont les personnes vers lesquelles nous nous sommes tournés dans un moment de chaos pour nous aider”, a déclaré Frolich.

Frank Siller, PDG de la Fondation Tunnel to Towers, dont le frère pompier, Stephen Siller, a été tué le 11 septembre, a déclaré que les premiers intervenants et les survivants ne devraient pas être refoulés.

“Ce n’est pas parce que c’est 20 ans plus tard que vous êtes complètement guéri”, a-t-il déclaré. “Ils veulent rendre hommage et honorer leurs héros. Je pense qu’ils devraient être autorisés à descendre là-bas.”

La tradition de se réunir et de lire les noms des disparus a commencé le 11 septembre 2002, lorsque des dignitaires et des membres de la famille se sont réunis à Ground Zero, alors encore un trou béant dans le Lower Manhattan.

Rudy Giuliani, qui était maire le 11 septembre, a commencé la récitation du nom cette année-là, suivi par le secrétaire d’État Colin Powell ; les sénateurs Charles Schumer et Hillary Clinton ; et l’acteur Robert De Niro. Les proches des disparus ont également participé aux lectures.

George Pataki, alors gouverneur de New York, a récité le discours de .sburg. Bush est arrivé plusieurs heures plus tard pour déposer une gerbe sur le site.

La cérémonie s’est poursuivie chaque année depuis, les enfants du défunt lisant les noms à une occasion et les parents et grands-parents à une autre. Les noms incluent ceux qui ont été tués dans l’attentat à la bombe de 1993 contre le World Trade Center.

Des moments de silence marquent lorsqu’un avion a heurté chacune des tours jumelles, le Pentagone et un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, et lorsque chaque tour est tombée.

L’événement n’a pas été sans controverse.

Lorsque la place commémorative a ouvert ses portes en 2011 pour le 10e anniversaire de l’attaque, la ville a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour les pompiers, les flics et autres lors de la cérémonie à laquelle ont assisté Bush et Obama.

Lorsque le mémorial a ouvert ses portes en 2011 pour le 10e anniversaire de l’attaque, la ville a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour les pompiers, les flics et autres lors de la cérémonie à laquelle ont assisté Bush et Obama.

Certains pompiers ont fulminé en 2016, à l’occasion du 15e anniversaire, lorsqu’ils ont été exclus de la cérémonie pendant que des politiciens y entraient.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Quel membre de la famille Hillary Clinton ou Donald Trump a-t-il perdu et autorisé à entrer ?” l’un des premiers intervenants, EMT Terry Canham, s’est plaint cette année-là.

La pandémie a sabordé la tradition l’année dernière, lorsque les responsables du mémorial, s’inclinant devant les préoccupations de COVID-19, ont décidé de ne réunir personne pour lire les noms, en utilisant plutôt une récitation préenregistrée.

Cela a conduit la Fondation Tunnel to Towers à organiser sa propre cérémonie à une courte distance avec des lectures en direct.

“Ce n’est pas quelque chose que nous voulions faire. C’est quelque chose que nous devions faire”, a déclaré Siller au Post à l’époque.

Une autre fureur a éclaté lorsque le mémorial du 11 septembre a annoncé qu’il annulait également son hommage annuel à la lumière pour protéger les travailleurs du COVID tout en mettant en place l’affichage de deux faisceaux bleus sur le site du WTC.

Le tollé a conduit la fondation à faire marche arrière. Ce 11 septembre, les lumières devraient briller au coucher du soleil et s’éteindre à l’aube le 12 septembre.

La cérémonie du 11 septembre devrait commencer à 8h30 et se terminer à 13h. La place ouvrira au public à 15h

LIRE LA SUITE SUR NYPOST.COM

Le FDNY organise un service commémoratif spécial 20e anniversaire à 13h30 à la cathédrale Saint-Patrick.