Le meneur de jeu de l’Inter Milan Christian Eriksen s’entraîne seul dans l’ancien club d’Odense alors que l’ancien as de Tottenham accélère sa récupération après une crise cardiaque à l’Euro 2020

Christian Eriksen est de retour au club d’enfance d’Odense alors que le milieu de terrain de l’Inter Milan accélère sa convalescence après un arrêt cardiaque au cours de l’été.

Eriksen, 29 ans, a eu une crise cardiaque lors du match d’ouverture du groupe danois de l’Euro 2020 et a passé six jours à l’hôpital après l’incident.

GETTY

Eriksen est retourné dans son club d’enfance Odense au Danemark pour s’entraîner seul

Il était équipé d’un défibrillateur automatique implantable (DCI), ce qui signifie qu’il ne peut pas jouer en Serie A en raison de règles médicales.

Le joueur de 29 ans, qui a été joueur de l’équipe de jeunes d’Odense entre 2005 et 2008 et vit dans la région, s’entraîne seul dans les installations du club.

Un porte-parole du club danois de Superliga a déclaré à l’agence de presse PA : « Il vit à côté de la zone d’entraînement, et il a joué ici en tant que jeune joueur, et à cause de cela, il était plus que bienvenu pour utiliser notre terrain pour s’entraîner.

« Christian ne s’entraîne pas avec notre équipe, il utilise simplement notre terrain. »

GETTY

Eriksen n’a à juste titre pas joué en compétition depuis sa crise cardiaque

Eriksen a passé sept saisons en Angleterre avec Tottenham avant de rejoindre l’Inter en 2020, où il les a aidés à remporter la Serie A la saison dernière, mais il devra quitter le San Siro pour continuer à jouer ou faire retirer son ICD.

Le mois dernier, des informations suggéraient qu’Eriksen envisageait un retour dans l’ancien club de l’Ajax pour continuer à jouer au football professionnel.

Fabrice Muamba a cependant conseillé au Danois de se retirer du football après avoir subi un arrêt cardiaque similaire lors du match de Bolton aux Spurs en 2012.

« Vous devez regarder la situation dans son ensemble », a déclaré Muamba à White et Jordan.

getty

Ce que cela signifie pour la carrière de joueur d’Eriksen n’est pas clair, mais il a beaucoup de chance d’être en vie

« Une fois que vous souffrez de quelque chose comme ça, cela ne vous concerne plus, mais les gens qui vous entourent.

« Être impliqué dans un sport très intense comme le football est une autre situation difficile parce que vous avez des hauts et des bas et ce n’est pas bon pour le cœur.

« Moi personnellement, je lui conseillerais : tu as joué le jeu au plus haut niveau, tu as gagné des trophées, serre la main de tout le monde et fais autre chose de ta vie.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.