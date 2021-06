Le meneur de jeu de Manchester United, Jesse Lingard, réitère son désir d’un temps de jeu régulier après un prêt réussi à West Ham

Le meneur de jeu de Manchester United, Jesse Lingard, a réitéré son désir d’un temps de jeu régulier après avoir prospéré avec West Ham dans la seconde moitié de la campagne 2020/21.

Lingard a rejoint les Hammers en janvier et s’est avéré être une révélation dans l’est de Londres, marquant neuf buts et ajoutant quatre passes décisives en 16 matches alors qu’ils scellaient leur qualification pour la Ligue Europa.

Lingard a fait 210 apparitions pour United, après avoir passé toute sa carrière à Old Trafford bar quelques périodes de prêt

Avant son prêt, il a eu du mal à percer dans le onze de départ de United sous Ole Gunnar Solskjaer, avec plusieurs noms de stars tels que Paul Pogba et Bruno Fernandes occupant les rôles actuels de meneur de jeu à Old Trafford.

Lingard, cependant, veut s’assurer qu’il aura des minutes sur le terrain la saison prochaine, que ce soit à Man United ou ailleurs.

“Le football régulier est la chose la plus importante pour moi”, a déclaré Lingard à Sky Sports.

“Après avoir été prêté et avoir fait un bon parcours dans l’équipe, vous avez commencé à voir le vrai moi, avec les buts et les passes décisives.

“Je n’ai jamais douté de mes capacités, j’ai toujours cru en moi.”

Personne ne sait ce que l’avenir réserve à Lingard en ce moment

On pensait que West Ham souhaitait signer le joueur de 28 ans, mais a été rebuté par la valorisation du joueur de 40 millions de livres sterling par United.

Et Lingard a déménagé pour expliquer comment Solskjaer lui a accordé son souhait de partir.

Il a dit : « J’ai parlé au directeur [Solskjaer] en pré-saison [2020] et dit : “J’ai besoin de temps de jeu”. Il a dit : « nous pouvons en discuter en décembre », et nous avons de nouveau parlé et il a accepté de me laisser partir en prêt.

« J’ai eu diverses conversations avec lui pendant mon séjour à West Ham. Il m’a beaucoup soutenu et c’était un excellent prêt pour moi.

L’impressionnant retour en forme de Lingard lui a valu un rappel dans l’équipe d’Angleterre en mars, mais il n’a pas fait l’équipe de 26 joueurs pour l’Euro 2020 et il a admis que le camouflet l’avait rendu ” émotif “.

“C’était émouvant”, a-t-il déclaré. « Vous êtes triste et déprimé, mais vous devez respecter la décision du manager.

« Moi et Gareth avons une excellente relation, et maintenant il s’agit de soutenir les garçons. »