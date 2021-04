Le meneur de jeu de West Ham, Jesse Lingard, révèle qu’il était sur le point de faire une “ pause du football ” lors de sa lutte contre des problèmes de santé mentale à Manchester United

Jesse Lingard s’est ouvert sur sa bataille pour la santé mentale et a révélé qu’il avait presque pris une pause complète du football avant son transfert de prêt à West Ham.

Alors qu’il est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière avec les Hammers, l’international anglais dit qu’il voulait “ démissionner ” en raison de ses propres difficultés ainsi que de la dépression de sa mère Kirsty.

Médias sociaux – Jesse Lingard

La mère de Lingard lutte contre la dépression

Lingard dit qu’il se sentait déprimé lors du verrouillage initial du coronavirus après avoir passé près de deux ans dans la nature à Old Trafford.

Mais le joueur de 28 ans a l’air d’un joueur renaître depuis qu’il a rejoint les Hammers en prêt en janvier, marquant neuf buts en dix matches et reconquérant sa place dans l’équipe des Trois Lions.

Lingard, qui apparaît comme un personnage pétillant et insouciant sur et en dehors du terrain, a parlé des jours sombres qu’il a subis à Old Trafford.

«J’aurais pu facilement quitter en lock-out», a-t-il déclaré dans une interview pour lancer la première série de talk-show sur Youtube Presenting.

«J’aurais pu être comme, ‘non, je ne veux pas le faire, j’arrête, j’abandonne’, mais le combat en moi me ramène toujours à la vie.

«N’arrêtez pas le football, prenez juste un temps d’arrêt, vraiment. J’allais aux matchs heureux assis sur le banc, et ce n’est pas moi.

«Mon esprit n’était pas là, je n’étais pas du tout concentré. Je pensais à autre chose, et évidemment, je mettais le tout en bouteille en essayant de jouer au football, vous êtes tendu, vous êtes stressé et vous ne pouvez pas le faire.

.

Lingard est dans la forme de sa vie à West Ham

«Il y avait des jours où j’avais l’habitude d’avoir un jeu à 20 heures et nous allions à l’hôtel l’après-midi, je dormais de deux à quatre heures, fermais mes rideaux dans l’obscurité, puis me réveillais dans l’obscurité et vous n’obtenez aucune lumière du soleil.

«Alors les médecins m’ont conseillé, dès que vous vous levez le matin, sautez du lit, ouvrez les rideaux et même les petites choses peuvent vraiment changer votre attitude.

Demi-finaliste de la Coupe du monde en 2018, la forme de Lingard a chuté de manière alarmante peu de temps après et, ayant perdu sa place avec le club et le pays, l’attaquant s’est finalement ouvert au patron de United, Ole Gunnar Solskjaer en 2019.

Mais Lingard n’avait pas commencé un match de Premier League depuis plus d’un an lorsque Solskjaer a accepté de le prêter à West Ham car “ il méritait de jouer plus ”.

Maintenant, la personnalité contagieuse de Lingard est de retour avec sa forme étonnante à la tête de l’improbable poussée de West Ham en Ligue des champions, bien loin de l’époque où il était au plus profond du désespoir.

«J’ai l’impression que vous n’êtes pas la même personne, j’ai l’impression que je n’étais pas Jesse Lingard», a-t-il ajouté.

«Même dans les matchs de football, j’avais l’impression que le match me passait juste, comme si je ne voulais tout simplement pas être là – c’était fou.

«Je pouvais me voir jouer, mais en regardant le match en arrière, je me dis que” ce n’est pas moi, ce n’est pas comme ça que je joue “. Vous passez de la Coupe du monde à certaines performances que je me suis vu jouer, et quelque chose devait changer.

«Je me suis ouvert à United et je leur ai dit ce que je traversais, ce que ma mère vivait et ils sont toujours là pour m’aider. J’ai eu d’autres médecins qui m’ont aidé, ce qui a été génial et pendant le verrouillage, j’ai repris la tête.

.

Lingard a retrouvé son chemin en Angleterre pour les Euros

«Je sens que le verrouillage m’a fait une transition d’une certaine manière. Je regarde mes anciens matchs, les matchs de la Coupe du monde et les anciens matchs auxquels je jouais et je pense que «oui, c’est le vrai Jesse Lingard».

«Le temps que j’ai passé il y a quelques saisons ou la saison dernière, ce n’était tout simplement pas du tout moi et vous pouvez le voir.

«Mon frère, qui vit avec moi, il pouvait voir ça et il a une vidéo de moi couché littéralement sur le canapé et je regarde juste pendant trois minutes dans les airs et il pense juste ‘qu’est-ce qu’il traverse? Il a le poids du monde sur ses épaules ».

«Quand j’ai finalement ouvert et que tout le monde a compris que c’était comme, ‘oh, c’est pourquoi’, alors maintenant c’est juste moi qui me remets la tête, le football et l’aide à ma mère, et je n’ai pas vraiment le temps pour autre chose.

