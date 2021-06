Le meneur de jeu toujours présent : Ian Paice de Deep Purple

Il est le rocher de Violet foncé et l’homme derrière le groupe, dans tous les sens. Le batteur Ian Paice est le seul membre des figures de proue du rock britannique à avoir été dans le groupe sans interruption depuis sa création en 1968. Il est né à Nottingham, en Angleterre, le 29 juin 1948.

L’épine dorsale d’une institution

Paice n’a jamais recherché les feux de la rampe et est extrêmement admirée dans toute l’industrie, heureuse de rester l’épine dorsale d’une extraordinaire institution rock britannique. Dès les débuts du groupe, son style assuré a été un ingrédient clé du succès de Purple, qui se poursuit à ce jour avec l’album inFinite de 2017 et la tournée The Long Goodbye.

Propulsé par le chronométrage infatigable de Paice, inFinite est devenu l’album britannique le plus élevé de Deep Purple pendant 33 ans. Il a atteint le numéro 1 en Allemagne et en Suisse et a été classé dans le Top 10 dans toute l’Europe. Ils sont allés encore mieux avec l’apparition en août 2020 de leur 21e album studio Whoosh! Les débuts britanniques de l’ensemble puissant au n ° 4, ont commencé par la réaction à ses titres phares “Throw My Bones” et “Man Alive”. en a fait l’album le mieux classé du groupe pendant 46 ans.

Sauter, sauter et glisser

Une critique de leur premier album par Miles, dans le journal de contre-culture International Times, a déclaré : « Jon Lord joue de l’orgue à fond et Ian Paice trace une ligne le long de la rue qu’ils suivent tous – sautant et sautant et glissant parfois sur des blocs entiers. . ”

Peut-être étonnamment, le premier instrument essayé par Paice n’était pas la batterie, mais le violon. Comme Melody Maker l’a rapporté en 1971, il ne pouvait pas le jouer correctement, alors il l’a retourné et a commencé à le frapper. “J’ai fouetté le violon et j’ai trouvé un tam-tam et de vieilles boîtes de biscuits”, a-t-il déclaré. « Ensuite, je les ai frappés encore et encore.

Un kit à 32 £

« Finalement, j’ai acheté un kit pour 32 £ et j’ai accompagné mon père, qui était pianiste, jouant des valses et des pas rapides. C’était un peu fade, mais c’était un début.

Pendant les années d’inactivité de Purple, Ian était un tiers de Paice Ashton Lord et a ensuite joué avec Whitesnake pour trois albums studio au début des années 1980. En plus d’une multitude d’apparitions et de collaborations avec d’autres artistes, Ian et sa femme Jacky ont été étroitement associés à l’association caritative Sunflower Jam. L’organisation s’efforce « de donner accès à tous à des traitements complémentaires et intégrés dans la lutte contre le cancer et d’autres maladies en finançant et en soutenant la recherche, le traitement et l’éducation ». Paice et Purple restent dans le cœur de millions de fans.

