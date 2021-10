Le mensonge Kris Jenner a dit à Kourtney Kardashian d’aider Travis Barker à retirer ses fiançailles

Kris Jenner a joué un rôle majeur en aidant Travis Barker à réaliser la proposition surprise parfaite pour sa fille aînée, Kourtney Kardashian. Mais pour que les choses se passent sans accroc, elle a dû mentir.

Le couple nouvellement fiancé a partagé la nouvelle de leurs fiançailles le 17 octobre. Certaines photos des fiançailles les montrent se tenant étroitement entourés de dizaines de roses. Des bougies les entourent allumées lorsque le soleil se couche derrière eux.

Jenner a visité The Ellen DeGeneres Show le vendredi 29 octobre pour parler de la romance entre Kardashian et Barker. Elle ne pouvait s’empêcher de jaillir sur l’heureux couple. « Kourtney et Travis, ils sont vraiment faits l’un pour l’autre. Ils le sont vraiment. C’est le couple le plus mignon. Ils sont tellement amoureux. Et ils nous font savoir qu’ils sont tellement amoureux. Constamment », a-t-elle ajouté, faisant référence au PDA en cours du couple.

Lorsque DeGeneres a demandé à Jenner ce qu’elle ressentait d’avoir à voir le couple « s’embrasser » à côté d’elle, elle a admis que cela devenait gênant. « C’est sauvage. On a l’impression qu’ils sont les deux seules personnes dans la pièce », a expliqué Jenner. « Et nous ne savons presque pas quoi faire de nous-mêmes, comme si je cherchais un placard où me cacher ou un endroit où aller. Mais, vous savez, ils sont à ce stade et c’est vraiment, vraiment spécial, et je ‘ Je suis tellement excité. »

Bien que Jenner attribue à Barker le mérite d’avoir réalisé la grande proposition par lui-même, elle a révélé qu’il avait demandé sa bénédiction pour poser la question. Jenner a dû garder le tout secret avant le grand moment. « C’est un amoureux, et ils sont si heureux », a-t-elle déclaré. « Ils ne peuvent pas attendre. »

Barker a demandé la main de Kardashian dans un complexe hôtelier en Californie. Jenner dit que même le personnel de l’hôtel a été surpris par le grand geste. « Je pense que les gens de l’hôtel pensaient qu’ils préparaient quelque chose pour, comme The Bachelorette ou quelque chose du genre », a plaisanté Jenner. « Je ne pense pas qu’ils s’y attendaient, mais nous nous sommes tellement amusés à faire tout cela et à le planifier. »