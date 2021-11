Le mensonge médiatique Blitz Aaron Rodgers pour avoir débité de la « désinformation »

Les personnalités des médias sportifs ont, de manière prévisible, intensifié leurs attaques contre Aaron Rodgers non vacciné au cours du week-end après que le quart-arrière des Green Bay Packers a été testé positif pour le coronavirus.

Cependant, il est impossible de prendre au sérieux l’une de leurs chapes, car alors qu’ils fustigent Rodgers pour avoir «menti» sur son statut vaccinal ou diffusé une «désinformation» sur le traitement COVID, ils gagnent leur vie en mentant et en diffusant de la désinformation.

Prenez l’analyste NFL d’ESPN, Mina Kimes, qui a attaqué Rodgers, affirmant qu’il « a activement induit les gens en erreur » et « a continué à répandre un tas de désinformations à un large public ».

Tout d’abord, Kimes et le reste de la classe des journalistes devraient considérer le tristement célèbre commentaire « J’ai été immunisé » de Rodgers comme une opportunité d’apprentissage et une accusation de leurs faibles compétences en reportage. Après tout, ce n’est pas de sa faute si personne n’a pris la peine de poser une question de suivi sur ce qu’il entendait par « immunisé ».

Mais plus important encore, Kimes devrait faire plus attention au type de désinformation qu’elle débite.

La décision de Rodgers de ne pas se faire vacciner est un « choix qui affecte d’autres personnes », a déclaré Kimes dans une interview télévisée. « Pas seulement son équipe de football mais d’autres humains parce que c’est une maladie contagieuse. Bien trop peu de gens semblent encore comprendre cela, et le fait qu’il perpétue cela, je suppose, nous montre simplement qu’il s’en fiche.

Malgré l’affirmation sans fondement de Kimes selon laquelle «beaucoup trop peu de personnes» comprennent que le coronavirus est contagieux, sa condamnation de Rodgers pour ne pas avoir pris en compte les autres dans son choix de ne pas recevoir le jab ignore complètement deux faits importants. Premièrement, les joueurs vaccinés peuvent toujours contracter et propager COVID-19. Deuxièmement, Rodgers est testé quotidiennement, contrairement à ses coéquipiers vaccinés, ce qui signifie qu’il est moins susceptible d’infecter quelqu’un d’autre sans le savoir.

Comme Rodgers lui-même l’a dit à juste titre à Pat McAfee la semaine dernière, il a probablement contracté le virus d’un de ses collègues vaccinés. Kimes a-t-il quelque chose à dire à ce sujet ?

La différence entre Lamar, Cousins, Wentz et Rodgers n’est qu’un de ces QB a. induit activement les gens en erreur et b. a continué à répandre un tas de désinformation à un large public. J’espère que ça clarifie les choses ! https://t.co/dsQ3sUYxrF – Mina Kimes (@minakimes) 7 novembre 2021

Ou prenez les mensonges que nous avons entendus de l’ancien joueur et désormais analyste Terry Bradshaw, qui d’un seul coup a reproché à Rodgers d’avoir menti et dans le prochain souffle a perpétué le même mensonge diffamatoire de « vermifuge » que les médias avaient précédemment lancé contre Joe Rogan.

« Cela aurait été bien s’il venait à l’Académie navale et apprenait à être honnête, à ne pas mentir. Parce que c’est ce que tu as fait, Aaron. Vous avez menti à tout le monde », a rétorqué Bradshaw, avant de mentir : « Ce que vous faisiez, c’était de prendre des trucs qui vous permettraient d’avoir du COVID-19. Vous avez le COVID-19. L’ivermectine est un vermifuge pour le bétail. Désolé, les gars, c’est ce que c’est.

Le crétin certifié Terry Bradshaw vient de répéter le mensonge sur @NFLonFOX selon lequel l’ivermectine est un vermifuge pour le bétail. Ce n’est pas vrai. Le gars qui l’a inventé a remporté un prix Nobel en 2015. C’était une affirmation inventée par des idiots pic.twitter.com/pIWIDpD2Hx – Greg Price (@greg_price11) 7 novembre 2021

D’autres personnalités des médias ont utilisé des tactiques similaires, jetant Rodgers sous le bus pour avoir utilisé des anticorps monoclonaux parce que ce traitement « n’empêche pas l’infection » tout en ignorant volontairement le fait que les vaccins n’empêchent pas l’infection non plus. D’autres se sont entassés sur la supercherie de Kimes que Rodgers « [put] lui-même et toute personne avec qui il aurait pu entrer en contact à risque d’exposition » tout en omettant de mentionner que ses homologues non vaxxés seraient plus susceptibles d’avoir le virus sans le savoir.

Dans une diatribe de Substack sur la façon dont Rodgers « a endommagé les sports professionnels », l’icône de la NBA et commentateur sportif fréquent Kareem Abdul-Jabbar a présenté les statistiques du CDC sur les décès par COVID-19 des vaxxés et non vaxxés. Mais il n’a commodément fait aucune mention de l’âge et de la forme physique du quart-arrière qui laissent Rodgers à un risque extrêmement faible de maladie mortelle.

Il y a beaucoup de critiques non pandémiques que les journalistes et la classe des commentateurs pourraient lancer à Rodgers. Mais jusqu’à ce qu’ils cessent de mentir sur la capacité du vaxxed à propager le COVID, leur rôle de journalistes à sonder des mots comme « immunisé », l’ivermectine étant un vermifuge pour chevaux, et la compréhension du grand public des virus, pour n’en nommer que quelques-uns, ils n’ont aucune raison d’attaquer quelqu’un d’autre pour « désinformation ».