Le mentorat de Sebastian Vettel «un avantage» pour Mick Schumacher

in

Guenther Steiner ne peut voir que du positif pour Mick Schumacher en étant encadré par le quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Les deux Allemands entretiennent une relation étroite avec Vettel qui le rembourse après que le père de Mick, Michael, l’ait mentoré au début de sa carrière.

Telle est la relation que Vettel a été aperçue au Grand Prix de France debout au-dessus de la Haas de Schumacher avant de regarder dans la voiture alors que les deux discutaient de la position du siège du jeune Allemand.

Juste @SchumacherMick demandant à son mentor de vérifier sa voiture 🥺#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/78Q52O93zG – Formule 1 (@F1) 20 juin 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Mais alors que certains peuvent penser qu’il est un peu peu orthodoxe pour deux pilotes d’équipes rivales d’être utiles, Steiner n’a aucun problème avec cela.

“Je pense que c’est une bonne chose”, a déclaré le patron de l’équipe Haas.

« Je ne sais pas depuis combien de temps ils remontent, je n’ai pas demandé à Mick celui-là mais il semble qu’ils s’entendent bien – mais même s’ils ne remontent pas longtemps et qu’ils s’entendent bien, pourquoi pas ?

« C’est sûr, pour Mick, c’est un avantage. Je pense que Vettel est dans le sport depuis longtemps et il se sent attaché à Mick et essaie juste de l’aider autant qu’il peut pour faire de lui le prochain champion.

“Je pense que c’est une bonne chose et je n’y vois aucun problème.”

L’un des quatre seuls pilotes à avoir marqué un seul point cette saison, Schumacher devance son coéquipier Nikita Mazepin et Nicholas Latifi de Williams au classement Pilotes grâce à sa 13e place au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

L’Allemand a été le meilleur des deux pilotes Haas pendant la majeure partie de la saison, n’ayant terminé qu’une seule fois derrière Mazepin dans un grand prix.

“Je suis impressionné par son éthique de travail”, a déclaré Steiner à propos du joueur de 22 ans. « Il travaille tout le temps dessus.

“Nous l’apprécions en ces temps, car cette année, nous sommes là où nous en sommes avec la voiture, vous savez. Il fait tout son possible pour garder l’équipe motivée et leur donne également la confiance que nous serons dans une meilleure position à l’avenir.

« J’apprécie beaucoup de sa part qu’il vous aide à le faire, et il le fait en tant que jeune homme. Très respectable ce qu’il accomplit.

“De plus, pour moi, il semble que Sebastian a dit, il semble apprécier ce qu’il fait. Pour lui, ce n’est pas qu’il doit se forcer. C’est ce qu’il veut faire, à mon avis, et je respecte beaucoup cela.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.