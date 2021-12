Le menu du dîner de Noël du prince Charles est moins cher qu’un Toby Carvery

Le prince Charles a adopté une approche simple pour son menu de dîner de Noël à Highgrove, qui est moins cher que trois plats dans un Toby Carvery (Photo: PA/REX/./Highgrove)

Le menu du dîner de Noël sans fioritures du prince Charles dans son domaine de Highgrove est au prix de 3 £ moins cher qu’un Toby Carvery.

Trois plats à la maison royale et aux jardins coûtent 45 £, tandis que le point de départ pour le même nombre de portions dans la chaîne de restaurants est de 47,99 £.

Les deux destinations festives adoptent une approche traditionnelle, bien que les environs et les tarifs soient nettement différents.

Un festin de plats principaux à la «maison du rôti» comprend sa sélection quotidienne de viandes et de garnitures glacées à la main, servies avec des porcs en couverture.

Le restaurant familial propose «cinq viandes parfaitement cuites», dont de l’agneau, des pommes de terre rôties, des légumes cuits à la vapeur et des cochons en couverture.

Les autres options sont le saumon en papillote, avec une sauce au beurre citronné, et les épinards et cheddar fumé et pithivier de champignons.

Il y a aussi le défi de la taille d’un bas de cochon en couverture qui a été lancé en novembre et est disponible sous forme de plat séparé.

Alors que le pont sera « empilé » dans les restaurants Carvery, les convives profiteront d’un cadre plus raffiné à Highgrove, la résidence privée du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles à Tetbury, Gloucestershire.

Le prince Charles dans les jardins de son domaine de Highgrove, qui organise des visites et fournit des produits cadeaux (Photo: PA)

Pour couronner le menu sans image, qui adopte une approche « moins c’est plus », se trouve une ballotine de dinde, servie avec un rouleau de cuisse et de saucisse aux canneberges.

Alternativement, les convives peuvent choisir entre une dorade avec pommes Anna et sauce moutarde et estragon ou une betterave Wellington avec farce de châtaigne et sauce à la courge musquée.

Les desserts des carveries comprennent sept friandises sucrées, avec un pudding de Noël classique accompagné d’une option végétalienne.

L’un des afters les plus indulgents est une barre de milliardaires, composée de couches de biscuits aux pépites de chocolat, de caramel crémeux et de ganache au chocolat.

À Tetbury, les convives du Prince peuvent savourer une panna cotta au lait de poule avec un biscuit festif et une bûche de Noël pralinée aux noisettes. Le pudding de Noël classique est également au menu épuré, servi avec une crème à l’orange.

Les dîners, préparés par les chefs résidents de Highgrove en utilisant des ingrédients locaux dans la mesure du possible, comprennent également une option de deux plats à 35 £.

Highgrove Gardens dans le Gloucestershire accueille des invités pour les déjeuners et dîners de Noël (Photo : REX/Shutterstock)



Toby Carvery propose un menu de rôti de Noël avec un choix de cinq viandes et tous les accompagnements (Photo : Toby Carvery)

Les clients de la retraite peuvent profiter d’un service à table dans l’élégante salle Orchard, qui est décorée de peintures du prince de Galles et de sa famille.

Le plus proche des 158 restaurants britanniques de la chaîne de torréfaction des pubs, où les prix du dîner de Noël peuvent varier, se trouve à 14 miles à Brockworth, Gloucester.

La saison des repas et des achats festifs du domaine se termine le 18 décembre, avec des réservations pour des repas festifs en fonction des plages horaires, tandis que les convives peuvent actuellement réserver pour le jour de Noël dans les carveries.

Un porte-parole de Toby Carvery a déclaré: «À la maison du rôti, nos chefs spécialement formés passent 364 jours à perfectionner notre viande à temps pour notre événement principal,« Roastmas ».

« Notre dîner de Noël à trois plats comprend une sélection de cinq viandes rôties glacées à la main, y compris de l’agneau, ainsi que toutes les garnitures, y compris des légumes fraîchement cuits à la vapeur, des rôtis parfaitement ébouriffés, des yorkies et des porcs en couverture, tous cuits à partir de zéro le jour .

« Nous pensons que notre menu de Noël offre à nos clients une valeur fantastique, avec une entrée et un dessert festifs délicieux ainsi qu’une viande à la découpe copieuse qui peut être personnalisée pour convenir aux papilles gustatives, empilée sur le pont et rafraîchie avec des légumes et des rôtis à volonté. »

Le tarif proposé à Toby Carvery ce Noël comprend les aliments de base traditionnels qui seront « empilés » sur ses plateaux de service (Photo : Toby Carvery)

Un porte-parole de la Prince’s Foundation a déclaré: « Nous sommes ravis qu’un si grand nombre de personnes aient pu profiter de nos déjeuners et dîners de Noël, qui combinent les meilleurs ingrédients biologiques, produits de manière durable et locaux préparés par nos chefs experts de Highgrove. »

La période critique de Noël de l’industrie hôtelière a été touchée par de nouvelles restrictions Covid annoncées par le Premier ministre mercredi soir.

Dans le cadre des mesures du «Plan B», un déménagement vers le travail à domicile dans la mesure du possible aura lieu à partir de lundi, les masques deviendront obligatoires dans la plupart des lieux publics intérieurs et des laissez-passer NHS Covid seront nécessaires pour les événements plus importants.

Il y a aussi l’impact de l’augmentation des cas Omicron sur la volonté des gens de manger à l’extérieur dans des contextes sociaux.

Kate Nicholls, directrice générale de UK Hospitality, a appelé à un soutien financier du gouvernement pour permettre au secteur de résister aux retombées.

Elle a déclaré que si l’hospitalité est » sûre et peut continuer à organiser des célébrations avant Noël « , les mesures » risquent de dévaster le secteur de l’hôtellerie au milieu de sa période la plus importante de l’année « .

Le gouvernement avait mis en place une série de mesures de soutien pour les entreprises hôtelières avant l’annonce, mais de nombreux représentants de l’industrie disent que celles-ci ne vont pas assez loin.

