Le « mépris ardent » de la princesse Anne a forcé Diana à « fuir la pièce » dans un échange tendu | Royale | Nouvelles

Anne est largement connue comme le membre le plus travailleur de la famille royale. Elle est régulièrement aperçue dans les villes du pays – et à l’étranger – ouvrant des bâtiments et effectuant des visites officielles. Actuellement, on pense que la princesse royale est impliquée dans plus de 200 œuvres caritatives et organisations à titre officiel.

Ceci est comparé à la trentaine à laquelle le prince William – futur roi du Royaume-Uni – est connecté.

Tellement engagée dans le travail et les responsabilités qui accompagnent la royauté, Anne a été légèrement secouée en accueillant Diana et Sarah Ferguson dans le giron royal dans les années 80.

Le couple était complètement différent de tout ce que la firme avait jamais connu et allait bientôt changer le visage de la famille pour toujours.

N’étant pas du genre à mâcher ses mots et ses pensées sur les choses et les gens, Anne aurait pris instantanément une aversion pour Diana.

Pourtant, Diana en était plus que consciente et a tenté à plus d’une occasion de créer un lien avec Anne.

Mais ses efforts ont été vains, comme Ingrid Seward, une auteure royale, l’a expliqué dans son livre “Prince Edward”.

Elle s’est souvenue d’une rencontre entre les deux à la fin de la semaine d’Ascot en juin 1981, à peine un mois avant que Diana n’épouse le frère d’Anne, le prince Charles.

Elle a écrit : « Sentant l’apathie d’Anne envers elle et voulant se faire bien, elle s’est aventurée jusqu’à la pépinière de la Tour de la Reine où Anne s’installait avec son fils Peter, qui avait trois ans, et sa fille de quatre semaines, Zara.

JUSTIN: La reine a repoussé la poignée de main de Kate Winslet lors de la cérémonie du CBE

“Diana, confrontée à la force brûlante du mépris d’Anne, a fui la pièce.”

Mme Seward n’est pas le seul auteur royal à avoir documenté l’aversion d’Anne.

Richard Kay, s’exprimant lors du documentaire de Channel 5, “Paxman on the Queen’s Children”, a noté que la princesse royale n’avait “pas le temps” pour elle.

Il a déclaré: “Princesse Anne, elle n’avait pas de temps pour Diana.

“Elle n’aimait pas la façon dont elle s’acquittait de son devoir et la façon dont elle utilisait les caméras et les médias pour se promouvoir, à ses yeux.

“Anne avait une approche beaucoup plus traditionnelle de la monarchie et du devoir royal.”

Le présentateur de l’émission, l’ancien journaliste de la BBC Jeremy Paxman, a suggéré que les sentiments forts d’Anne pouvaient être enracinés dans la modernité de Diana.

Il a noté: “Diana et Fergie étaient bien meilleures pour paraître humaines.

“Anne dévouée et travailleuse a été très rapidement éclipsée.

“Diana l’a fait paraître déconnectée.”