Le mépris de l’UE alors qu’un initié rappelle la pure “haine” envers le Royaume-Uni à Bruxelles : “C’était terrible” | Politique | Nouvelles

La majorité des gens dans les quatre plus grands pays de l’UE pensent que depuis le Brexit, les relations entre les politiciens britanniques et européens sont devenues moins cordiales. Beaucoup pensent également que l’UE est toujours déterminée à punir le Royaume-Uni pour son départ. Les résultats d’une enquête exclusive pour Euronews par Redfield et Wilton Strategies publiée à la fin du mois dernier reflètent les relations tendues entre les deux parties – malgré les accords commerciaux globaux conclus en décembre de l’année dernière.

On a demandé aux Français, aux Allemands, aux Italiens et aux Espagnols s’ils pensaient que le comportement des politiciens britanniques envers l’UE et ses membres était devenu plus ou moins cordial, ou n’avait pas changé après le Brexit.

Dans les quatre pays, plus de personnes ont répondu « moins cordialement » que celles qui ont donné une autre réponse : 51 % en Espagne, 43 % en Italie, 39 % en Allemagne et 37 % en France.

L’enquête d’Euronews révèle également que de nombreuses personnes dans les quatre pays de l’UE sont d’accord avec la déclaration : « L’Union européenne veut punir le Royaume-Uni pour son départ. »

Dans trois pays, plus de personnes (Italie 35 %, Espagne 34 %, France 33 %) pensaient que c’était le cas que ceux qui n’étaient pas d’accord.

L’eurodéputé suédois Peter Lundgren a également souscrit à la déclaration.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, M. Lundgren a rappelé la “haine pure” que les europhiles montraient envers la Grande-Bretagne après le référendum.

Il a dit: “[The Leave result] a été un choc pour l’UE – ils ne s’attendaient pas à ce que cela se produise car ils ont déployé tant d’efforts pour convaincre le peuple britannique de rester.

“Et après ce choc initial, cela s’est transformé en haine pure à peu près.

“J’étais assis dans l’hémicycle lors de la première réunion après le référendum, la haine que ces gens montraient contre les Britanniques était tout simplement terrible.

“C’était à peu près de l’intimidation.”

Il a ajouté : “Après cela, il est très difficile de négocier quelque chose lorsque ces sentiments sont impliqués.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait toujours que Bruxelles essayait de faire de la Grande-Bretagne un exemple pour que d’autres pays ne partent pas, le député européen a déclaré : « L’UE essaie de rendre tout difficile pour la Grande-Bretagne.

“Vous le voyez dans les débats à l’hémicycle, ils sont déçus et veulent voir une UE encore plus forte et toujours plus grande.

“Bien sûr, ils n’essayent pas de faciliter les choses pour le Royaume-Uni.”

Dans une autre interview avec Express.co.uk, l’historien et chef d’un groupe de réflexion islandais sur le marché libre, Hjörtur J. Guðmundsson, a fait écho aux affirmations de M. Lundgren.

Il a déclaré: “De toute évidence, l’UE veut punir le Brexit.

« Bruxelles pense toujours à la politique.

“Il suffit de regarder la zone euro… s’ils pensaient à l’économie, la zone euro n’aurait jamais couvert tous les pays qui font aujourd’hui partie de l’union monétaire.

“Le comportement de l’économie n’est pas le même dans tous les pays de la zone euro, ils l’ont donc simplement fait comme une étape vers l’intégration, pour faire pression en faveur d’un État fédéral.”

M. Guðmundsson a ajouté : “Je peux dire ceci – si les dirigeants de l’UE sont tellement convaincus que leur club est souhaitable et que les Britanniques commettent une énorme erreur, alors pourquoi devraient-ils rendre la vie difficile à la Grande-Bretagne ?

« Pourquoi ne devraient-ils pas les aider ? Sachant que dans quelques années, la Grande-Bretagne reconnaîtrait son erreur et reviendrait demander son adhésion ?

“L’UE serait dans une position beaucoup plus forte pour demander certaines choses et leur demander d’adopter l’euro, par exemple.”

Il a conclu : « Pourquoi essaient-ils de faire de la Grande-Bretagne un exemple pour les autres membres de l’UE ?

“Cela suggère que les dirigeants de l’UE n’ont pas beaucoup confiance dans ce projet et qu’ils ne croient pas vraiment que c’est un grand club dans lequel être.”

Selon le journaliste politique James Forsyth, cependant, dans certains domaines, l’UE “va au-delà de ce qui est requis par ses propres règles” pour rendre la vie plus difficile pour le Brexit Grande-Bretagne.

Il a écrit pour The Spectator : « L’UE est clairement dans son droit de traiter la Grande-Bretagne comme un« pays tiers », car c’est, après tout, la réalité de la nouvelle relation Royaume-Uni-UE.

“Mais dans certains domaines, l’UE va au-delà de ce qui est requis par ses propres règles, rendant, par exemple, l’exportation de mollusques bivalves tels que les huîtres et les moules plus difficile qu’elle ne devrait l’être.”

M. Forsyth a affirmé que l’une des personnes impliquées dans les discussions avec l’UE sur cette question se serait plainte qu'”ils faisaient tout leur possible pour faire valoir un point” et que “leur motivation est de savoir comment prouver que le Brexit est une erreur”.

De plus, une personne expérimentée « main du gouvernement Brexit » l’aurait décrit comme un « acte de vengeance mesquine ».