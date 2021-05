Le mépris de l’UE mis à nu après que le ministre luxembourgeois a admis que «beaucoup» voulaient punir le Royaume-Uni | UK | Nouvelles

Les Britanniques ont été furieux en ligne après que le Royaume-Uni ait marqué zéro point au concours Eurovision de la chanson ce week-end. Certains critiques pointent du doigt le Brexit comme l’un des principaux facteurs expliquant pourquoi le Royaume-Uni a sous-performé au milieu d’une année de batailles politiques sur les vaccins et les accords commerciaux. Les utilisateurs des médias sociaux ont fait rage contre la concurrence eurocentrique, certains appelant même le Royaume-Uni à boycotter la compétition l’année prochaine.

Un utilisateur en colère a tweeté : “Honte aux méchants pays de l’Euro-v… Jaloux de notre Brexit d’indépendance.”

Un autre a dit : « Avouons-le.

“Le Brexit avait tout à voir avec l’indépendance du Royaume-Uni. C’était un doigt d’honneur pour l’Eurovision.

«Le Brexit en est clairement la cause. le [UK’s] La chanson Embers était incroyable et l’une des meilleures depuis des années, donc obtenir zéro point est une blague.

Le récit des États membres de l’UE voulant punir le Brexit en Grande-Bretagne n’est pas nouveau.

En 2018, le ministre des Finances du Luxembourg a déclaré à CNBC que de nombreux Européens cherchaient à se venger de Londres.

S’exprimant lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, Pierre Gramegna a déclaré que ceux qui avaient un tel agenda ne l’auraient jamais admis.

Il a déclaré: “Il y a beaucoup de gens qui essaient de punir le Royaume-Uni sans le dire – si vous leur demandez, ils le nieront.

“Essayons d’être plus positifs, essayons de dédramatiser toute la négociation.”

M. Gramegna a également appelé les négociateurs européens à éviter de punir Londres et ses services financiers pour le Brexit.

Il a insisté: «Affaiblir Londres en tant que centre financier pour s’assurer qu’elle ne sera plus la première place financière au monde affaiblit l’Europe.

JUST IN: Gordon Brown a déclaré que le Brexit pourrait faire dérailler sa contre-attaque SNP

“Ne laissons pas Londres dériver dans l’Atlantique, assurons-nous d’avoir une relation de travail avec Londres.”

Juste après le référendum de 2016 sur l’UE, le Premier ministre australien Scott Morrison, qui était alors trésorier, a également fait des déclarations similaires.

Il a utilisé un discours à des collègues du G20 en Allemagne pour appeler à un soutien collectif alors que le Royaume-Uni était sur le point de quitter l’UE.

M. Morrison a déclaré à la conférence: «L’Australie continuera de soutenir et de promouvoir le libre-échange mondial.

«Nous devons reconnaître qu’un ensemble de nouveaux arrangements punitifs ou restrictifs aura des implications bien plus importantes et durables que la réaction immédiate au résultat du scrutin lui-même.

«Toute réduction de l’efficacité et de la liquidité du système financier au sein et entre l’UE et le Royaume-Uni aurait des implications bien au-delà de l’Europe.»

M. Morrison a déclaré que le Royaume-Uni était devenu un centre commercial majeur pour les transactions libellées en euros et que restreindre la localisation des transactions en euros pourrait entraîner des risques et des coûts supplémentaires pour les acteurs du marché européen et mondial.

Il a insisté: «Nous devons tous encourager les parties concernées à explorer comment le marché peut continuer à fonctionner efficacement et comment le Royaume-Uni peut continuer à soutenir ce résultat.

«Les négociateurs doivent reconnaître les avantages mutuels qui découlent des accords financiers coopératifs et ouverts et que le Royaume-Uni continuera à jouer un rôle important dans le système financier de l’UE.»

Malgré l’avertissement de M. Morrison, les entreprises financières britanniques ont perdu leur large accès aux marchés de l’UE lorsque la période de transition du Brexit a pris fin le 31 décembre et doivent maintenant naviguer dans un patchwork de réglementations des États membres.

Le seul moyen pour la City de Londres de retrouver son accès à l’UE avant le Brexit est que Bruxelles accorde unilatéralement l’équivalence réglementaire.

Cependant, le bloc pense que le Royaume-Uni est destiné à s’écarter de sa réglementation sur les services financiers et a refusé la désignation.