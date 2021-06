Le mépris de Macron mis à nu alors que la France pourrait être à l’origine de l’étrange interdiction de la télévision britannique imposée par l’UE | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni est le plus grand producteur européen de contenu cinématographique et télévisuel, mais après le Brexit, sa domination a été décrite comme une menace pour la “diversité culturelle” de l’Europe, selon un document interne de l’UE consulté par le Guardian. En vertu de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, la majorité du temps d’antenne doit être consacrée au contenu européen sur la télévision terrestre. Il doit également représenter 30% du nombre de titres sur des plateformes telles que Netflix et Amazon.

D’autres pays ont augmenté leurs quotas d’œuvres européennes sur les plateformes de vidéo à la demande.

Cependant, le document, déposé auprès des diplomates le 8 juin, indiquait qu’au lendemain du Brexit, l’inclusion de contenu britannique dans de tels quotas avait conduit à une quantité “disproportionnée” de contenu britannique sur la télévision européenne.

Adam Minns, directeur exécutif de la Commercial Broadcasters Association (COBA), a déclaré : « La vente des droits de propriété intellectuelle internationaux sur les programmes britanniques est devenue un élément crucial du financement de la production dans certains genres, comme le drame.

“Perdre l’accès à une partie substantielle des marchés de l’UE serait un coup dur pour le secteur de la télévision britannique, tout au long de la chaîne de valeur, des producteurs aux diffuseurs en passant par les créatifs.”

Répondant à la menace, le ministre du Brexit, Lord David Frost, a déclaré aux députés : « Nous sommes en faveur de la libre circulation des biens audiovisuels comme des autres biens.

“Si l’UE choisit de se nuire et de nuire à ses téléspectateurs en excluant certaines catégories de contenu britannique, nous ne pouvons pas les arrêter, mais je suis sûr que le bon sens prévaudra et nous ne serons pas dans cette position.”

Il a déclaré que cette décision était en grande partie une “position traditionnelle” des Français en matière d’arrangements audiovisuels.

Les commentaires de Lord Frost semblent être en grande partie vrais, car des rapports déterrés suggèrent que le président français Emmanuel Macron pourrait en effet être la force motrice du document interne de l’UE.

JUST IN: Des tensions entre l’Irlande et le Royaume-Uni pourraient éclater à propos d’une bataille de pêche pour un petit rocher

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, Alan Winters, directeur de l’Observatoire des politiques commerciales de l’Université du Sussex, a déclaré : « De nombreux accords commerciaux au cours des 30 dernières années ont connu les scissions que nous observons actuellement.

“Et ils ont dû être réglés par la politique interne.

“Cela a presque toujours été la France qui disait: ‘Nous n’aimons pas cela, nous voulons y mettre notre veto.’

“Ils les ont résolus de différentes manières. Par exemple, l’échange d’emplois seniors a été impliqué.”

Mais dans d’autres cas, a noté le professeur Winters, les Français étaient si têtus, comme en 1994 avec les services audiovisuels, que Bruxelles a dû céder.

L’expert commercial a ajouté : « L’UE ne négocie jamais les services audiovisuels parce que les Français ne le permettent pas et l’UE doit l’exclure.

A NE PAS MANQUER :

L’UE au bord du gouffre : l’unité France-Allemagne menacée après l’impasse sportive [REVEALED]

Rachel Johnson humiliée par le Brexit : “Donnez-le !” [INSIGHT]

La nouvelle monnaie de Sturgeon « prendra des ANNÉES avant de gagner en crédibilité » [EXCLUSIVE]

“Fondamentalement, Paris n’était pas prêt à ce qu’Hollywood sape la culture française.”

Comme l’a expliqué le professeur Winters, la France est depuis longtemps un champion de «l’exception culturelle» ou de la «diversité culturelle», luttant plus récemment pour qu’elle soit maintenue dans le commerce transatlantique UE-États-Unis, débattu depuis longtemps et qui n’a pas encore été convenu. Accord commercial de partenariat d’investissement (TTIP), dont les négociations seraient sur la glace.

Le pays a introduit pour la première fois le concept d’exception culturelle lors des négociations de 1993 autour de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), auquel ont succédé les règles de l’Organisation mondiale du commerce en 1995.

En vertu de ce principe, les biens et services culturels sont traités différemment des autres produits commerciaux, ce qui donne aux pays toute latitude pour soutenir et protéger leur propre secteur culturel comme bon leur semble, par le biais de subventions, de quotas ou d’obligations.

L’année dernière, M. Macron a confirmé que la France veillerait à ce que le secteur audiovisuel européen soit exclu de tout accord de libre-échange (ALE) global entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit.

M. Macron a exposé la position de la France dans une lettre répondant aux préoccupations écrites exprimées par le groupe de pression, la Coalition française pour la diversité culturelle.

Macron a écrit : « La France a toujours défendu l’exclusion des services audiovisuels des accords de libre-échange. C’est un enjeu clé, pour la protection de la diversité culturelle, sur lequel le Conseil [of Europe] est unanime.

« Notre pays en a fait un point majeur dans chaque négociation commerciale et a obtenu l’exclusion des services audiovisuels de tous les accords de libre-échange conclus par l’Union européenne.

Il a déclaré que la France exigerait “une mention explicite” de l’exclusion des services audiovisuels dans toutes les directives adoptées par la Commission européenne dans le cadre d’un futur ALE entre l’UE et le Royaume-Uni.