Le «mépris» de Nicholas Witchell pour Harry et Meghan a déclenché des appels à la BBC | Royal | Nouvelles

L’homme de 67 ans est un correspondant royal vétéran de la chaîne de télévision et est connu pour son analyse tranchante de l’entreprise, suscitant souvent la colère des téléspectateurs. Après les funérailles du prince Philip samedi, M. Witchell a été critiqué après avoir été accusé de ne pas être “impartial”, pour les commentaires qu’il a faits concernant Harry lors de la cérémonie. Le duc de Sussex était retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis que lui et Meghan avaient choisi de quitter leurs fonctions royales supérieures et de mener une vie «financièrement indépendante» l’année dernière.

Il y a eu beaucoup de discussions sur Harry et sa relation avec son frère le prince William, alors que des informations faisant état d’une rupture entre les deux ont émergé à la suite de sa séparation du cabinet.

Mais dans un article pour la BBC, M. Witchell a écrit que William «semblait un peu réticent à s’engager» dans une conversation avec Harry, affirmant: «Il y a une faille.

“C’est une distraction que personne n’aurait voulu dans une occasion solennelle comme celle-ci et certainement pas leur grand-mère en deuil.”

Les lecteurs se sont retournés contre M. Witchell, d’autant plus qu’ils estimaient qu’Harry et William devraient être autorisés à pleurer sans que leurs mouvements ne soient analysés.

Ce n’était pas la première fois que le journaliste était attaqué pour son commentaire, car il a également suscité l’indignation des fans du Sussex pour avoir utilisé un “ton de voix exagéré” et “remplir des blancs” qui n’apparaissaient pas dans une série de déclarations publiées par Meghan et Harry, et Buckingham Palace.

Il faisait référence aux remarques faites par les deux parties après qu’il ait été confirmé que Harry et Meghan perdraient tous leurs patronages et titres et ne retourneraient pas aux rôles royaux supérieurs.

S’exprimant sur BBC News en février, M. Witchell a déclaré qu’il y avait “presque une phrase tacite” qui n’apparaissait pas dans la déclaration de la reine.

Il a dit que la phrase serait: “Une vie de service public comme je l’ai menée, mon mari a mené à l’âge de près de 100 ans, comme le reste de votre famille continue de diriger, mais dont vous avez décidé de vous retirer”.

JUST IN: Le prince Philip “ a prononcé son serment de couronnement à la reine ”

Certains ont même accusé la BBC de partialité alors que le commentateur semblait prendre le parti de Buckingham Palace, snobant Harry et Meghan.

L’un d’eux a écrit: “Quelqu’un a-t-il entendu Nicholas Witchell aux nouvelles de One O’Clock? Son mépris pour la décision de Harry et Meghan de quitter définitivement la famille royale était clair. Remplir les blancs dans les déclarations pour correspondre à son propre récit …”

Un autre gémit: “Difficile de nier que le Beeb et Nicholas Witchell sont bien plus qu’une division du département des relations publiques de Buckingham Palace. La rage à peine contenue ici …”

Tandis qu’un troisième a poursuivi: “Un rapport épouvantable de Nicholas Witchell sur BBC News.

“Il a lu des phrases des déclarations du Palace et du Sussex avec un ton de voix faux et exagéré qui leur a donné une attitude imaginaire. Il a ensuite ajouté ce qu’il pensait qu’ils disaient vraiment mais avait exclu.”

Un quatrième a ajouté: “Consterné de voir Nicholas Witchell sur @BBCNews commenter les déclarations de Harry et Megan et du palais et ajouter ses propres phrases aux deux pour ‘amplifier’ ce qu’ils signifiaient vraiment.

“Qui est-il pour inventer des significations pour l’un d’entre eux?”