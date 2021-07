Le mépris des normes de distanciation sociale et le surpeuplement pour annuler les gains contre Covid: ministère de la Santé

Ces districts se trouvent au Maharashtra, au Tamil Nadu, au Kerala, à l’Odisha, à l’Arunachal Pradesh, à l’Assam, au Karnataka, à Goa, au Manipur, au Meghalaya, au Mizoram, au Tripura, à Pondichéry et au Bengale occidental.

Le ministère de la Santé a averti que tous les gains réalisés dans la lutte contre la deuxième vague de la pandémie dans le pays seraient annulés si les déplacements de vengeance dans les stations de montagne et la surpopulation des marchés sans masques et le mépris des normes de distanciation sociale se poursuivaient.

Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, a déclaré que les images provenant des stations de montagne et des marchés étaient effrayantes. Il a rappelé aux gens que 73 districts en Inde signalaient toujours un taux de positivité de plus de 10% et que certains États étaient encore au milieu de la deuxième vague. Il y avait 65 districts dans le pays avec un taux de positivité des tests compris entre 5% et 10%. Il a exhorté les gens à être prudents, prudents et responsables car le virus était toujours là.

Il était nécessaire de surveiller de près les niveaux de positivité des tests afin que des restrictions puissent être imposées si la positivité des tests dépassait les niveaux de 10%, a suggéré Bhargava. Les tests devront continuer à suivre la trajectoire du virus et à guider la réponse de santé publique. Le pays a effectué 1 400 tests par million avec des tests quotidiens à 18 lakh et ce niveau de tests devrait être maintenu, a déclaré Bhargava lors d’une conférence de presse mardi.

Lav Agarwal, co-secrétaire du ministère de la Santé, a déclaré qu’il y avait eu des violations flagrantes du protocole Covid, avec des personnes voyageant sans masque et ne maintenant pas de distance physique, ce qui serait une invitation au retour du virus. L’assouplissement des restrictions ne signifie pas abandonner un comportement approprié à Covid et se livrer à des voyages dangereux, a déclaré Agarwal. Citant une enquête récente, il a souligné que 83% des personnes interrogées ne se conformaient pas au comportement approprié de Covid lors de leurs déplacements.

Le pays signalait 34 703 nouveaux cas quotidiens avec un total de cas actifs à 4,64 lakh. À l’heure actuelle, près de 80% des nouveaux cas en Inde sont signalés dans 90 districts, ce qui indique la nécessité d’une attention ciblée dans ces domaines. Ces districts se trouvent au Maharashtra, au Tamil Nadu, au Kerala, à l’Odisha, à l’Arunachal Pradesh, à l’Assam, au Karnataka, à Goa, au Manipur, au Meghalaya, au Mizoram, au Tripura, à Pondichéry et au Bengale occidental.

Le ministère de la Santé a déclaré que des cas de nécrose avasculaire ont été signalés chez des patients qui se sont rétablis de Covid. La nécrose avasculaire est causée par des caillots sanguins et une thrombose qui bloquent l’apport de sang aux tissus osseux, provoquant la rupture des os. Les anticoagulants et les anticoagulants ont été des traitements suggérés pour ces patients.

