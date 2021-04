Le «mépris étonnant» de l’UE pour les électeurs comme les critiques exigeaient que Von Der Leyen ait été rejeté | Monde | Nouvelles

Vaccine Row: l’Union européenne mise en garde contre les contrats de Wallace

Bruxelles est en pleine tourmente alors qu’elle fait face à des pressions majeures de la part des États membres pour que son programme de vaccination contre le COVID-19 soit sur les rails. Le bloc a hésité plus tôt cette année lorsqu’il a décidé des vaccins à approuver et a pris du retard par rapport à ses rivaux comme le Royaume-Uni pour ordonner les doses à envoyer à ses citoyens. Ceci, avec les problèmes de production avec les sociétés pharmaceutiques, a fait monter les tensions et l’UE a même menacé de bloquer l’exportation de certains jabs fabriqués au sein du bloc.

Cela a presque abouti à une série de crises diplomatiques, en particulier avec le Royaume-Uni, avant qu’un sommet ne s’installe pour atténuer les menaces émises par la Commission.

Mme von der Leyen elle-même a admis que le déploiement des vaccins ne s’est pas déroulé comme prévu et que dans son pays d’origine, l’Allemagne, environ 26% des personnes pensent qu’elle est responsable du fiasco.

Mais avant son élection en 2019, la décision du Conseil européen de nommer Mme von der Leyen au poste a fait l’objet d’un examen approfondi.

Le Parlement européen a approuvé le candidat, que le commentateur Cas Mudde – professeur à l’École des affaires publiques et internationales de l’Université de Géorgie – a affirmé « avoir officiellement tué le système Spitzenkandidaten » d’élire un président.

Le « mépris étonnant » de l’UE pour les électeurs alors que les critiques exigeaient que Von Der Leyen soit rejeté (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen aux côtés de Jean-Claude Juncker – qu’elle a remplacé (Image: GETTY)

Le système des Spitzenkandidaten voit le groupe politique avec le plus de sièges au Parlement européen se voir attribuer une nomination et un mandat de celui qu’il souhaite diriger la Commission.

Cependant, il y a deux ans, cette méthode a été malmenée et les dirigeants européens ont plutôt décidé qui ils voulaient nommer, Mme von der Leyen assurant le rôle.

À la suite des élections européennes de 2019, certains commentateurs ont fait valoir que les résultats étaient un «revers pour les populistes», qui auraient «obtenu des voix, mais perdu l’initiative».

L’élection a vu plus de personnes se rendre aux urnes qu’en 20 ans, ce qui, selon Mme Mudde, « a été célébré comme une victoire pour la démocratie ».

Ursula von der Leyen aux côtés d’Angela Merkel (Image: GETTY)

En écrivant pour le Guardian, cependant, Mme Mudde a noté comment cette adulation avait été rapidement anéantie, après l’abandon du système Spitzenkandidaten.

Elle a commenté: «Un mois plus tard, le Conseil européen a annulé cet optimisme éphémère pour la démocratie européenne.

«L’équipage hétéroclite de candidats du gouvernement montre non seulement un mépris étonnant pour le processus Spitzenkandidaten, mais aussi pour l’électeur européen.

«Ils ont annulé le peu de progrès que les élections européennes avaient réalisés, renforçant au contraire l’euroscepticisme et affaiblissant la participation électorale.

Ursula von der Leyen avec Boris Johnson lors des discussions sur le Brexit (Image: GETTY)

« Pour sa propre pertinence ainsi que pour celle des élections européennes, le Parlement européen devrait rejeter les nominés et proposer sa propre liste de candidats, qui défendent non seulement les intérêts des institutions européennes mais aussi ceux de la démocratie libérale. »

Mme von der Leyen a remporté la course à la présidence de la Commission européenne avec 383 députés votant pour elle, avec 327 contre.

Elle a remplacé Jean-Claude Juncker au poste, devenant la première femme à occuper le poste et la première Allemande depuis l’élection du premier président, Walter Hallstein en 1958.

Mais la nomination a été fortement critiquée et, dans son discours d’adieu, M. Juncker a admis son regret que le processus Spitzenkandidaten n’ait pas été utilisé.

Ursula von der Leyen, selon certains en Allemagne, est responsable du fiasco du vaccin (Image: GETTY)

Le politicien luxembourgeois a déclaré « ne pas répéter qu’en 2019 était une erreur » et que la nomination de son successeur « n’était pas très transparente ».

Il a ajouté: « Malheureusement, ce n’est pas devenu une tradition. J’étais le premier et le dernier Spitzenkandidat. »

D’autres critiques ont également appelé à la nomination de Mme von der Leyen, mettant en garde contre sa nomination, notamment Martin Schulz – l’ancien chef des sociaux-démocrates en Allemagne.

Il l’a décrite comme «la ministre la plus faible du gouvernement» lorsqu’elle travaillait dans l’administration de la chancelière allemande Angela Merkel.

Qui est Ursula von der Leyen? (Image: EXPRESS)

Sigmar Gabriel, ancienne vice-chancelière du même parti, a qualifié sa nomination d ‘«acte de supercherie politique sans précédent».

Les Verts allemands ont déclaré que la nomination de l’allié Merkel était un «accord de coulisses à l’ancienne», tandis que la droite des démocrates libres du centre a déclaré qu’elle n’était «pas la meilleure candidate».

Une autre personnalité de haut niveau au sein du parti de Mme Merkel, Manfred Weber, a également fustigé la nomination, affirmant que c’était un «triste jour pour la démocratie européenne».