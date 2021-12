Le mépris nu d’une administration ouvertement discriminatoire – RedState

Pendant toute la pandémie de COVID-19, il y a eu des règles différentes pour différents États. Dans ce cas, je ne parle pas de mesures d’atténuation variables, certaines ayant des mandats de masque, d’autres des verrouillages, d’autres des passeports vaccinaux et d’autres n’ayant rien de ce qui précède. Bien que je sois contre essentiellement toutes les politiques qui écrasent la liberté individuelle, vous pouvez au moins respecter les principes fédéralistes en jeu en permettant aux États de faire ces appels.

Je parle plutôt de la réponse du gouvernement fédéral à diverses épidémies selon l’endroit où elles se produisent. Cette incohérence est, bien sûr, reprise par un média conforme qui obsède la Floride tout en ignorant New York malgré le fait que ce dernier ait fait bien pire pendant la pandémie. Sous cette absence totale de véritable standard, Gretchen Whitmer est un héros tandis que Greg Abbott est un méchant.

Cela nous ramène à l’été 2021, où les États rouges ont non seulement été décriés comme étant la cause continue de la pandémie, mais ont été essentiellement laissés à pourrir par le gouvernement fédéral en vertu de directives nationales oppressives et stupides. Tout cela a soudainement changé, cependant.

Comme l’a rapporté RedState, le Dr Anthony Fauci a en fait admis que la dernière décision du CDC pour limiter les périodes d’isolement et arrêter l’administration de tests PCR était de « maintenir la société en mouvement ».

Dr Fauci : « Il y a le danger qu’il y ait tant de personnes isolées qui sont asymptomatiques pendant dix jours complets, que vous pourriez avoir un impact négatif majeur sur notre capacité à faire fonctionner la société. La décision a donc été prise de dire : réduisons cette réduction de moitié. » pic.twitter.com/RWykc6A2Ge – La Colline (@thehill) 29 décembre 2021

Ce ton réaliste et conciliant était introuvable chez Fauci et d’autres responsables de l’administration lorsque le Sud avait sa vague estivale. En fait, le gouvernement fédéral semblait trop hostile, ne voulant rien changer et allant même jusqu’à réduire l’approvisionnement en anticorps monoclonaux d’États comme la Floride.

Mais les choses sont différentes maintenant car ce sont les « bons États » qui sont critiqués.

Ce que nous voyons, c’est le mépris flagrant d’une administration ouvertement discriminatoire envers ses propres citoyens. Quand Pensacola a reçu du COVID, le gouvernement fédéral l’a traité comme un échec moral, indigne d’invoquer une révision des politiques actuelles. Pourtant, lorsque ce sont des élites testées positives à Georgetown, l’administration est soudainement très flexible et prête à faire le nécessaire pour que la société continue de bouger.

Mais la société n’existe pas seulement dans et autour du corridor Acela. Il comprend Memphis, Jackson, Dallas, Miami et un grand nombre d’autres villes des États rouges qui n’ont pas bénéficié de la même courtoisie. Les apparatchiks du Nord-Est qui vivent sur le périphérique et qui dirigent notre gouvernement voient deux Amériques. Pour eux, ceux qui vivent en dehors des pièges des gouvernements des États d’extrême gauche méritent le mépris et ne méritent jamais l’équité.

C’est pourquoi des gouverneurs comme Ron DeSantis disant à Biden de piler du sable ont été si importants. Il ne s’agit pas seulement de posséder les bibliothèques. Il s’agit de mettre un marqueur que nous ne serons pas intimidés et nous ne respecterons pas deux poids deux mesures. L’administration actuelle discrimine ouvertement les Américains sur la base de leurs tendances politiques, et ils sont prêts à utiliser toute la force et la puissance du gouvernement fédéral pour le faire, y compris des organisations autrefois apolitiques comme le CDC.

En bref, personne ne devrait acheter cette récente volte-face sur le nombre de cas et les directives COVID comme autre chose que de l’opportunisme flagrant. Les démocrates veulent protéger les leurs tout en rejetant la responsabilité sur eux-mêmes. Ne les laissez pas s’en tirer. Faites-leur s’approprier leur tyrannie.