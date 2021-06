Le Mercado ‘Destroyer’ mexicain / Un KO que beaucoup craignent d’affronter

L’attaquant de la capitale Bryan ‘Destructor’ Mercado est dans les meilleures conditions physiques et de boxe, prêt à revenir sur le diamant de la bataille dès que possible et à continuer de grimper dans les classements des super poids coq, où il s’est imposé comme l’un des rivaux les plus redoutés parmi les jeunes des personnes qui arrivent en tête du classement.

Mercado Vázquez avec un record professionnel de 18 victoires, dont 14 par KO ; Il s’enrôle chaque jour sous les ordres de son père et entraîneur Ricardo Mercado, qui lui a efficacement transmis tout le savoir-faire de la boxe qui a fait de lui un redoutable KO que peu veulent affronter.

Le boxeur exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; a une séquence positive de 5 KO lors de ses huit dernières sorties, toutes contre des adversaires du plus haut degré de difficulté qui ont mis l’envergure de la capitale à l’épreuve, qui a émergé avec chacun d’entre eux montrant toujours sa grande technique individuelle et de son coup de poing dévastateur.

Dans son dernier engagement, la fierté de combattant du bureau du maire Álvaro Obregón, a remporté Alejandro ‘Conejo’ González dans un duel d’hommes de fer de la capitale, il espère réapparaître sous peu et faire comprendre qu’il a cessé d’être une perspective intéressante pour devenir une réalité agréable avec la possibilité de monter sur le ring avec l’un des mieux classés.