“Le mérite de l’équipe est brutal”

Le FC Barcelone vit un dimanche de grande satisfaction après avoir pris de l’avance en demi-finale grâce à sa victoire samedi sur le terrain de Palma Futsal par 2-3 en prolongation malgré les multiples absences avec lesquelles il a joué le match.

Et c’est que les pertes déjà connues dues aux blessures de Sergio Lozano et Miquel Feixas ont été rejointes par celles des sanctionnés Adolfo et Daniel. Il n’y avait pas non plus d’Andreu Plaza qui manquera également le choc mercredi dans lequel les blaugranas pourraient accéder à la finale et obtenir le billet pour la prochaine Ligue des champions s’ils réitéraient le triomphe.

Sans Andreu Plaza, le parti était dirigé par son « deuxième » Miguel Andrés. “Nous sommes venus dans un état un peu précaire en termes de nombre, de force et de mérite, c’est que les enfants ont su souffrir, endurer les attraits de Palma, jouer avec intelligence. Le mérite est brutal contre un rival qui est apparemment en meilleur état”, a expliqué l’entraîneur de Tolède.

“J’ai beaucoup aimé l’effort des joueurs, l’implication totale, ayant su souffrir quand ils nous ont égalés… Après leur match nul, nous avons su défendre et attendre une situation de gardien-joueur pour qu’Aicardo marque ce but », a déclaré Andrés.

C’est encore une fois décisif Didac avec un nouveau but, celui qui a ouvert le score. ” Lui et l’équipe ont trouvé une meilleure coordination et ils trouvent de nombreuses solutions. Avec un gardien qui domine si bien ses pieds, c’est très difficile. Cela coûte à tout le monde et on se sent très à l’aise, de plus en plus », a déclaré l’ancien entraîneur de Dina Moscou.

Pour finir, Miguel Andrés a demandé mercredi le maximum de soutien au public. “Si nous avons déjà eu besoin d’eux, c’est tout, parce que nous jouons à la limite de nos forces et quand ils sont là, nous obtenons ce petit plus que peut-être en jouant à l’extérieur, nous n’en aurions pas. Ce serait super de pouvoir le fermer au Palau et quitter l’équipe en compétition européenne. Ce serait une façon très heureuse de clore ici cette histoire qui est la nôtre », a-t-il souligné.

Didac, grand protagoniste

En plus d’avoir réalisé une vingtaine d’interventions d’un immense mérite dans Son Moix, Dídac Plana a de nouveau court-circuité le rival avec ses incursions continues en attaque au point d’ouvrir le score avec un but comme celui qu’il a inscrit contre l’Inter en quarts de finale.

“Je me sens très à l’aise. Cet aspect me renforce beaucoup. sur le plan mental et sur le plan de la confiance, car cela me permet de participer davantage aux jeux et d’être actif et d’aider tout le temps. Et nous le faisons bien, créant des doutes chez les rivaux”, a expliqué le gardien du Barça.

Quant à la victoire avec le mérite supplémentaire qu’elle est venue malgré les pertes, l’équipe de jeunes a expliqué que la victoire est “très importante, car nous avons maintenant la possibilité de gagner à domicile et d’atteindre le premier objectif, qui est d’atteindre la finale et d’obtenir le billet pour l’Europe l’année prochaine. Ce sera un autre match très compliqué, une autre guerre. Maintenant, reposez-vous et bien le préparer.”

Dans ce sens, Dídac a insisté sur le fait que pour le Barça, être en Ligue des champions “est fondamental, car cette équipe doit toujours être dans les compétitions européennes. Sûrement il y a 10 jours cet objectif était très loin et maintenant il faut penser qu’on l’a proche, mais que ça va coûter cher”.

“Je demanderais aux fans de revenir aux Palaos, nous vous attendons, car Nous avons besoin d’eux contre l’Inter, car ils nous donnent ce point d’énergie supplémentaire dont nous aurons besoin. À ce stade, la force commence à diminuer et le moral que vous donne à jouer en chacun et les encouragements des «Dracs» et de l’ensemble des fans sont très importants. Et cela peut nous amener à gagner ce match”, a ajouté le gardien ‘buteur’.