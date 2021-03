Le merveilleux Marvin Hagler est mort

Le boxeur légendaire Marvin Hagler est décédé de manière surprenante ce samedi à l’âge de 66 ans, a confirmé sa famille dans un communiqué. Merveilleux, champion des poids moyens entre 1980 et 1987, il est considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire de sa catégorie et il a une place méritée dans le Hall of Fame de la discipline.

Regardez aussi

« Je suis désolé de faire une annonce très triste. Aujourd’hui, mon mari bien-aimé Marvin est décédé subitement chez lui ici dans le New Hampshire. Notre famille vous demande de respecter notre vie privée pendant cette période difficile. Avec amour, Kay Hagler », a écrit sa femme dans les réseaux officiels de l’ancien athlète.

Né dans le New Jersey le 23 mai 1954, Hagler avait un dossier de 62-3-2 et n’a jamais été éliminé. Il a pris sa retraite en 1987 après être tombé dans un match inoubliable avec Sugar Ray Leonard.

Regardez aussi

Aussi dans la mémoire des fans de boxe était sa victoire sur Thomas Hearns, qu’il a éliminé au troisième tour au Ceasars Palace à Las Vegas en 1985 après avoir tous deux joué dans un premier tour de l’histoire.

Hagler au sol contre Martillo Roldán.

Regardez aussi

En 1983, Hagler était champion en battant Mano de Piedra Durán à Las Vegas.

En 1984, également à Las Vegas, a défendu son titre contre l’Argentin Juan Martillo Roldán, qui a fait un très bon travail sur le ring. C’était un KO technique à 10, après que l’Argentin l’ait accusé de se mettre un doigt dans l’œil pour le blesser.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE