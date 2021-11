Le merveilleux Metroidvania Narita Boy reçoit une sortie physique de jeux à tirage limité

Image : via Nintendo

Le Metroidvania Narita garçon recevra une version physique de Limited Run Games sur Nintendo Switch dans un avenir proche.

Les précommandes pour les versions physiques standard ouvriront plus tard cette semaine le 12 novembre pour 39,99 $, sur le site Web de Limited Run Games. Il y aura aussi une édition collector pour 74,99 $ – qui comprend une affiche, une bande originale de cassette, une épingle à épée techno et une disquette… oui, une disquette !

Lorsque Narita Boy est arrivé sur le Nintendo Switch eShop plus tôt cette année, nous avons dit qu’il s’agissait d’une « utopie numérique » – lui attribuant huit étoiles sur dix dans notre revue Nintendo Life :

« Narita Boy rejoint une pléthore de franchises de divertissement qui rendent hommage à la culture des années 80. Mais là où d’autres ont échoué, Narita Boy transcende son inspiration avec une construction mondiale exceptionnelle, un récit complexe mais réfléchi et un gameplay de combat époustouflant. Il se sent parfois un peu trop vague et abstraite dans sa structure, et finalement cela l’empêche d’être un véritable chef-d’œuvre, mais si vous aspirez à un grand titre Metroidvania, alors Narita Boy est absolument ce que vous attendiez. »