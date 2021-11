Le message brutal de D’Angelo Russell pour Joel Embiid, 76ers (vidéo)

Les Timberwolves du Minnesota ont battu les 76ers de Philadelphie 121-120 en prolongation samedi.

Étant donné que cette sortie marquait les retours de Joel Embiid et Tobias Harris après de longues mises à pied, beaucoup pensaient que les Sixers géreraient facilement une équipe qui avait du mal à atteindre 0,500 cette année.

Ce manque de foi a apparemment agacé les joueurs des Timberwolves.

Après que son équipe ait remporté une grande victoire, le gardien D’Angelo Russell a carrément appelé Embiid, Harris et les 76ers dans leur ensemble.

D’Angelo Russell, après le match à la télévision : « Ils avaient des gars qui se sont assis et ont pensé que c’était agréable de revenir et de jouer contre nous. Ce n’est pas doux. pic.twitter.com/HvsfDRvuYe – Justin Russo (@FlyByKnite) 28 novembre 2021

« Ils avaient des gars qui se sont assis et ont pensé que c’était agréable de revenir et de jouer contre nous », a-t-il déclaré d’un ton neutre. « Ce n’est pas doux. »

Aïe.

Pour être juste envers Russell, les Wolves manquent régulièrement de respect. Et tandis qu’Embiid a terminé avec 42 points à son retour, le trou du premier quart 35-20 que Philly a creusé s’est avéré trop gros pour en sortir.

Dans l’ensemble, cette sortie n’aura pas d’impact énorme sur les plus gros problèmes de ces équipes. Les rumeurs entourant le commerce apparemment inévitable de Karl-Anthony Towns continuent de circuler; Ben Simmons continue de hanter les 76ers. Aucun de ces problèmes n’a été résolu samedi soir.

Mais clairement, Russell et Minnesota se sont éloignés de la soirée en se sentant un peu. Il sera intéressant de voir comment et si Embiid and Co. répondra finalement à l’avenir.

