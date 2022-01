Le message brutal de Russell Westbrook pour ses ennemis (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Timberwolves du Minnesota 108-103 dimanche soir.

Russell Westbrook a eu un match assez typique pour lui. Il a terminé avec 20 points, 5 passes décisives, 3 rebonds, un bloc et un vol – qui à première vue ressemblent à de grands nombres.

Lorsque vous creusez sous la surface, les choses deviennent un peu plus difficiles.

Les 20 points de Westbrook sont venus sur 7 tirs sur 16 depuis le terrain et 0 sur 5 tirs au-delà de l’arc. Ses 5 passes décisives sont excellentes, mais elles étaient accompagnées de 9 revirements. Son blocage et son vol sont sympas, mais il a quand même terminé avec un +/- de -2 et cinq fautes personnelles.

Remarquez que tout cela était contre une équipe des Wolves qui jouait sans Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell.

Après le match, Westbrook a été interrogé sur ses difficultés.

« Je ne suis pas d’accord », a déclaré Westbrook. « Je ne suis pas d’accord avec la partie selon laquelle le jeu n’allait pas dans ma direction. »

En ce qui concerne l’ancien MVP de la ligue, il a réalisé un match solide.

« Mon jeu, vous savez, va bien », a-t-il déclaré. «Mon jeu n’est pas basé sur des tirs ou si je retourne le ballon. Genre, je rate certains coups, ça fait partie du jeu. J’ai le droit de rater des coups. Je peux le faire. Comme n’importe quel autre joueur, je peux le faire. Je peux aussi retourner la balle. Je peux le faire. Tout cela fait partie du jeu.

En ce qui concerne Westbrook, il fait juste les bons jeux quand ils doivent être faits.

« Lorsque vous regardez un match de basket et que vous déterminez quel impact faire les bons jeux, boxer, rebondir, quoi que ce soit, faire le bon jeu, faire les bonnes lectures, tout est question d’être un joueur de basket », a-t-il déclaré.

À ce stade, il n’y a pas grand-chose à dire sur l’ajustement de Westbrook à LA.

Maintenant, c’est comme ça qu’on fête le Nouvel An. https://t.co/w4DEK6Qwyd – Jeu 7 (@game7__) 3 janvier 2022

C’est un secret de polichinelle à ce stade que les Lakers ont parlé à deux équipes d’un commerce centré autour de lui.

Reste à voir si quelque chose se concrétisera finalement sur ce front.

En rapport: Olivia Holzmacher, la GF de Joe Burrow, devient virale au match des Bengals (Photos)