Le message clair d’Adam Silver à Kyrie Irving, Brooklyn Nets (vidéo)

La décision de Kyrie Irving de ne pas participer à la saison NBA 2021-22 des Brooklyn Nets est sans précédent. Jamais auparavant dans l’histoire de la ligue, un joueur vedette d’une équipe largement considérée comme la favorite pour remporter le championnat s’est volontairement retiré du tableau.

Au cœur de la décision d’Irving de manquer la saison se trouve son refus de se faire vacciner contre la COVID-19. New York exige que tous les athlètes professionnels qui s’entraînent ou jouent à l’intérieur présentent une preuve d’au moins un vaccin. Parce qu’Irving est resté inébranlable dans son refus de le faire, il ne peut pas participer aux matchs à domicile des Nets.

Les Nets ont clairement indiqué qu’ils n’accepteraient pas Irving en tant que joueur à temps partiel. Cela a entraîné des frictions entre lui et l’organisation – ainsi qu’un mécontentement apparemment croissant entre lui et son ancien bon ami Kevin Durant.

Cette semaine, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a pesé sur la saga entourant Irving. Dans la foulée, il a offert un message plutôt direct au joueur de 29 ans.

Ce message : nous voulons que vous reveniez dans la NBA, obtenez vos coups.

« J’espère que Kyrie, malgré ses sentiments pour la vaccination, décidera finalement de se faire vacciner, car j’aimerais le voir jouer au basket cette saison, et j’aimerais voir les Brooklyn Nets avoir leur effectif complet de joueurs sur le sol », a déclaré Silver.

Une partie du problème ici est qu’Irving est contraint de manquer du temps en raison des règles de New York, tandis que d’autres joueurs non vaccinés dans d’autres villes ne font pas face à des conséquences similaires. À savoir Jonathan Isaac des Orlando Magic et Bradley Beal des Washington Wizards.

Lorsqu’on lui a demandé si cela était juste, Silver a offert une réponse intéressante.

« Je ne sais pas si l’équité est la bonne façon de l’aborder parce qu’il n’y a rien d’équitable à propos de ce virus », a déclaré Silver. «C’est sans discernement en termes de qui cela a un impact, et je pense qu’il est parfaitement approprié que New York et d’autres villes aient adopté des lois qui exigent que les personnes qui travaillent et visitent les arènes soient vaccinées. Cela semble être une décision de santé publique responsable prise par ces localités, et ce sont les circonstances dans lesquelles les Nets se trouvent à fonctionner.

« Je reconnais que. Je pense que nous comprenons qu’en tant que ligue, nous devons jouer les cartes qui sont distribuées, de la même manière qu’il existe des variations d’un marché à l’autre.

On a beaucoup parlé de la décision d’Irving de rester non vacciné. Tout le monde, de Chris Paul à James Harden en passant par Karl-Anthony Towns, a pesé là-dessus. Les gens ont examiné en profondeur sa petite amie pour voir son rôle dans son processus de réflexion. Il a analysé, ré-analysé et ré-analysé ad nauseam.

Peu importe où quelqu’un tombe sur cette question, le fait demeure – Irving ne jouera pas tant qu’il ne sera pas vacciné. Et comme il ne prévoit pas de se faire vacciner de sitôt, sa carrière de joueur est officiellement terminée dans un avenir prévisible.

