Le message crypté d’Ancelotti à l’équipe madrilène

02/12/2021 à 00:09 CET

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, était fier de la lutte et de « l’engagement » de ses joueurs dans les moments où il a dit, ils « manquaient de qualité » contre l’Athletic Club, et a célébré le triomphe subi avec lequel ils prolongent la distance au classement de LaLiga Santander.

« Nous avons joué contre une bonne équipe qui a beaucoup d’intensité, ils n’avaient jamais perdu à l’extérieur et sont venus avec deux jours de repos de plus que nous. Nous avons bien fait en première mi-temps mais dans la seconde, si vous ne « t marquer le deuxième, tu peux souffrir. et on a raté plus de passes », a-t-il analysé en conférence de presse.

« C’est une qualité de l’équipe de savoir souffrir quand elle n’est pas capable de jouer au football comme nous le voulons. Il y a d’autres équipes qui baissent les bras quand elles ne peuvent pas faire ce qu’elles savent. Il y a un très gros engagement et c’est pas de chance de gagner sept matchs de suite. Je suis très satisfait et, je dis plus, j’ai plus aimé la fin que la première mi-temps. On a manqué de qualité mais pas d’engagement, on s’est battus », a-t-il ajouté.

Ancelotti a reconnu, qui n’a introduit qu’un changement dans son équipe de départ malgré avoir annoncé des rotations, que ses joueurs ont fini par laisser une image de fatigue qui l’amène à apprécier les nouvelles pour affronter la Real Sociedad samedi.

« L’équipe a fini fatiguée, il faut l’analyser. C’est normal quand tu joues contre une équipe plus fraîche, c’est normal que ça paye un peu à la fin. Je dois l’évaluer pour le prochain match pour faire des changements », a-t-il déclaré. admis.

« Nous avons trois matchs très serrés sans temps de repos, je dois bien réfléchir aux décisions à prendre mais la séquence est très bonne et je suis très satisfait de tout le monde, de ceux qui jouent, de ceux qui jouent cinq minutes et de ceux qui ne pas avoir une minute. L’ambiance dans l’équipe est très bonne, j’aime ça », a-t-il souligné.

Finalement, a souligné le moment du Belge Thibaut Courtois qui sauva le triomphe par ses interventions. « Il fait des choses extraordinaires. Je ne suis pas inquiet, nous devons améliorer les aspects défensifs car nous avons souffert de coups de pied arrêtés et nous devons faire mieux. Nous avons Courtois, nous l’apprécions. Pour nous, il est le meilleur gardien du monde à l’heure actuelle. »