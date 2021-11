Le message cryptique de Giannis Antetokounmpo sur l’avenir de son argent

Giannis Antetokounmpo a fait l’impensable l’année dernière lorsqu’il a remporté un championnat à Milwaukee pour la première fois en 50 ans.

Une saison après le début de son contrat de 5 ans et 228 millions de dollars avec les Bucks, il a atteint un objectif qui lui échappait depuis 2013.

Alors qu’est-ce qui vient ensuite?

Une dynastie avec les Bucks comparable à celle de Michael Jordan avec les Chicago Bulls ? Un saut à la LeBron James de franchise en franchise, remportant des titres comme un mercenaire ?

La semaine dernière, Antetokounmpo a interviewé Zach Baron de GQ Magazine. Il a abordé un certain nombre de sujets différents, mais l’une des informations émergentes les plus virales était son message cryptique sur son avenir.

« Un défi était d’amener un championnat ici et nous l’avons fait », a-t-il déclaré. « C’était très dur, mais nous l’avons fait. Très, très dur. J’adore les défis. Quel est le prochain défi ? Le prochain défi n’est peut-être pas là.

Essentiellement, Antetokounmpo ne veut tout simplement pas que les choses deviennent trop faciles.

« Ma famille et moi avons choisi de rester dans cette ville que nous aimons tous et qui a pris soin de nous, pour l’instant », a déclaré Antetokounmpo. « Dans deux ans, cela pourrait changer. Je suis totalement honnête avec toi. Je suis toujours honnête. J’adore cette ville. J’aime cette communauté. Je veux aider autant que possible.

Après avoir fait l’objet d’un manque de respect flagrant de la part de Devin Booker, Antetokounmpo a gagné sa place de meilleur chien de la NBA face à LeBron James après sa course au championnat.

Paulina Gretzky sait comment devenir virale. https://t.co/MJnHf7EJ1y – Jeu 7 (@game7__) 18 novembre 2021

Maintenant au sommet de la montagne, il va de soi qu’Antetokounmpo voudrait un nouveau défi.

Cela l’impliquera-t-il finalement de quitter Milwaukee pour chercher des pâturages plus verts ailleurs? Le temps nous le dira.

En rapport: Le 1er grand objectif de Seth Curry pour égaler son frère Stephen Curry