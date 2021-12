Le message cryptique de LeBron James au milieu d’un pari ombragé de 500 000 $ sur les Lakers

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, est entrée mardi dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Lorsqu’un joueur de la NBA a un test COVID-19 confirmé positif, la ligue exige un minimum de 10 jours d’isolement loin de l’équipe de ce joueur sans aucune activité physique.

En conséquence, James a raté la victoire dramatique de son équipe contre les Sacramento Kings le même jour.

Dans la foulée, James s’est tourné vers les médias sociaux avec un message cryptique concernant toute cette situation.

James, de l’avis de tous, était complètement vacciné. On ne sait pas s’il a l’impression que la NBA le pénalise pour un faux positif ou quoi – mais il est clair que la star des Lakers n’est pas contente.

Selon plusieurs rapports, James a renvoyé deux tests COVID-19 positifs et un négatif. Tout joueur testé positif est contraint de s’absenter au minimum 10 jours ou de présenter deux tests négatifs séparés de 24 heures.

Un pari qui a été placé sur le match des Lakers contre les Kings, qui est devenu viral par la suite, fait encore plus suspecter que quelque chose ne va pas.

Un parieur @CaesarsSports a misé 245 000 $ sur les Kings +5 (vs. Lakers) et 285 000 $ sur les UNDER 227.

C’est plus d’un demi-million de dollars investis dans un match Lakers-Kings mardi soir.

