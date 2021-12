Le message d’Ana Parra pour dire au revoir à 2021 en bikini

Ana Parra / Instagram Ana Parra

Ana Parra est tombée amoureuse des adeptes de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis avec sa beauté et sa force, mais aussi avec sa beauté et sa façon d’être, car pour beaucoup le mannequin colombien est ce qu’ils appellent un package complet.

Et avec seulement quelques heures avant de dire au revoir en 2021, l’athlète de téléréalité Telemundo a partagé son côté le plus profond et a donné à ses fans un beau poème qui décrit ce qu’elle est et avec lequel elle a envoyé un beau message de fin de saison. anus.

« Je ne sais pas si ce sera dans les années, mais j’ai baissé le volume de ce que j’entends et j’ai augmenté le volume de ce que je ressens. Un coucher de soleil me fait frissonner, une gorgée d’un bon café, un bon vin, une agréable compagnie, une belle chanson. Je ne sais pas si ce seront les années, les expériences… ou peut-être, juste peut-être, je commencerai à voir la vie aussi belle qu’elle l’est vraiment ✨🌴 « , a commenté Ana Parra sur son Instagram, où au passage elle a partagé une photo saisissante en bikini, œuvre du photographe Daniel Miranda.

Après le message et la belle photo, capturée au bord de la mer, les adeptes du mannequin n’ont cessé de lui envoyer de belles phrases.

« 😍😍😍😍😍😍😍😍Unica … Ana Parra😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 », « Combien de raison dans des mots si sages et profonds Anita, les » choses simples « donnent sens à la vie ”et“ 👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥hermosa princessa ”, ont été quelques-unes des réactions de ses milliers de fans.

Anita Parra a quitté la compétition EXATLON au dernier moment, en raison d’un accident sur un circuit, qui lui a touché le nez et l’a laissée grièvement blessée, et bien qu’elle ait révélé dans un live Instagram qu’elle ressentait de la colère et même beaucoup de tristesse, elle a supposé cela fait partie de l’œuvre de Dieu pour elle.

«Je suis très conscient que Diosito a un plan pour tout le monde. Pour tout le monde, même si vous n’êtes pas très d’accord avec Lui. Même si vous dites en ce moment : ‘Pourquoi ces choses arrivent-elles ?’, ‘Pourquoi me fais-tu cela, mon dieu ? Mais à un moment donné, vous allez être conscient ou vous allez savoir pourquoi les choses ne sont pas allées à l’encontre des plans de Dieu, Son timing est toujours parfait, donc, et s’il y a vraiment quelque chose, vous devez être positif et reconnaissant. » A déclaré le Colombien à l’époque. « C’est la phrase que j’ai toujours : ‘merci, merci pour tout ce qui se passe dans votre vie, depuis le moment où vous ouvrez les yeux jusqu’à ce que vous alliez vous coucher' ».

« Mais Dieu merci, ce n’était que musculaire et c’est quelque chose dont je suis reconnaissant, car le cou est quelque chose de complètement délicat, et puis rien. Dieu merci, cela ne s’est pas produit », a conclu Ana.

Dites-nous ce que vous pensez des propos d’Anita Parra et des photos qu’elle partage avec ses fans

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires