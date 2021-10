Le message d’Andy Murray à Emma Raducanu après la défaite d’Indian Wells alors que la sensation du tennis britannique plaide publiquement pour un « entraîneur expérimenté »

Emma Raducanu a lancé un appel public aux entraîneurs expérimentés pour qu’ils la contactent après sa sortie d’Indian Wells.

La sensation britannique du tennis est entrée sur le terrain pour la première fois depuis sa victoire à l’US Open, mais a perdu en deux sets face à la 100e mondiale Aliaksandra Sasnovich.

.

Raducanu est sorti d’Indian Wells au deuxième tour

La jeune femme de 18 ans a admis qu’elle avait besoin de se relâcher car elle est encore très inexpérimentée en tournée.

C’est pourquoi elle veut un nouvel entraîneur avec beaucoup d’expérience en tournée pour l’entraîner à l’avenir.

Raducanu s’est séparé d’Andrew Richardson peu de temps après sa victoire à l’US Open et n’a pas encore nommé son remplaçant.

« Je pense que j’aimerais avoir quelqu’un avec une grande expérience en ce moment à mes côtés », a déclaré Raducanu après sa défaite à Indian Wells.

.

Raducanu était aidé à Indian Wells par Jeremy Bates, mais recherche un entraîneur plus permanent

« Donc, si des entraîneurs expérimentés cherchent, vous savez où me trouver. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je suis sûr que mon équipe et tout le monde pourront essayer de trouver une solution, et oui, je ne plaisantais pas, si tout le monde connaît des entraîneurs expérimentés… »

Sa défaite à Indian Wells n’était peut-être pas tout à fait inattendue, compte tenu des montagnes russes qu’elle a connues au cours des trois dernières semaines.

Elle n’avait pas joué depuis sa victoire à Flushing Meadows et Andy Murray pense que Raducanu est mieux équipé pour faire face à sa défaite qu’il ne l’était à l’adolescence.

.

Murray lui-même est dans le troisième tour à Indian Wells

« Ce qui s’est passé là-bas était évidemment incroyable, mais dans le tennis et d’autres sports, cela ne va pas tout le temps vers le haut », a déclaré Murray.

« Il y a toujours de petites bosses et des trucs en cours de route. C’est juste une petite bosse, mais je pense que presque tout le monde s’y attendait aussi.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose d’inattendu, pour être honnête.

« Je ne la connais pas incroyablement bien. Je sais simplement que les gens qui ont travaillé avec elle et qui l’ont côtoyée disent tous la même chose.

.

Raducanu et Murray ont été photographiés ensemble sur les terrains d’entraînement la semaine dernière

« Elle est évidemment incroyablement brillante, bien éduquée, donc vous imaginez qu’elle serait certainement beaucoup mieux équipée pour faire face à tout ce qui se passe que la plupart, et y faire face d’une manière plus mature que je ne l’aurais fait quand j’avais 18 ans. Elle s’est parfaitement débrouillée.

« Je suis sûr qu’au fur et à mesure qu’elle avance, elle apprendra à tout faire, à mieux équilibrer la vie du tennis, la vie commerciale et les choses qui se passent hors du court. »

