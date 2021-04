Le message de Biden sur la crise frontalière est-il important?

Alors que la pression politique sur le président Joe Biden à la frontière américano-mexicaine s’intensifiait, l’administration a tenté d’envoyer un message aux migrants: ne venez pas.

L’administration Biden a clairement indiqué dès le départ que la frontière n’était «pas ouverte» et que les migrants ne devraient pas venir «de façon irrégulière». Les États-Unis continuent de refuser la grande majorité des migrants arrivant en vertu du titre 42 de la loi sur la sécurité de la santé publique, avec des exceptions pour les enfants non accompagnés, certaines familles avec de jeunes enfants et les personnes qui ont été renvoyées au Mexique pour attendre leurs audiences dans le NOUS.

Ces derniers jours, le message est devenu encore plus net: «Je peux dire très clairement: ne venez pas», a déclaré Biden dans une récente interview avec ABC. «Ne quittez pas votre ville, votre ville ou votre communauté.»

La Maison Blanche a amplifié ce message avec plus de 17 000 publicités radiophoniques au Brésil, au Salvador, au Guatemala et au Honduras depuis le 21 janvier. Les publicités ont été diffusées en espagnol, en portugais et dans six langues autochtones, atteignant environ 15 millions de personnes. Il y a également eu des campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et YouTube, dont une mettant en vedette un Salvadorien qui a fait le dangereux voyage vers le nord en 2010 à l’âge de 19 ans et a finalement été expulsé après son arrivée au Texas:

Les républicains, les membres démocrates du Congrès des districts frontaliers et d’anciens responsables du département de la sécurité intérieure ont tous fait valoir que Biden n’avait pas été assez ferme pour dire aux migrants de ne pas venir et que son échec avait encouragé davantage de migrants d’Amérique centrale à faire le voyage vers le nord.

«Tout type de message qui, si vous arrivez ici, sera traité et diffusé est un mauvais message», a récemment déclaré à Newsweek le représentant du Texas Vicente Gonzalez, un démocrate.

La question est de savoir à quel point les mots de Biden comptent vraiment. Le message de l’administration Biden est devenu un point de friction dans le débat politique sur la frontière, mais c’est loin d’être la seule raison pour laquelle les migrants viennent aux États-Unis. Certaines recherches ont suggéré que des messages comme ceux-ci peuvent affecter la façon dont les migrants envisagent de faire le voyage, mais aucune recherche n’a prouvé que cela les empêche réellement de venir.

«Ce n’est pas que les messages n’aient aucun effet», a déclaré Aaron Reichlin-Melnick, conseiller politique à l’American Immigration Council, un groupe de défense des immigrants et d’aide juridique. « C’est juste que le rôle de la messagerie en tant que quelque chose qui pourrait potentiellement empêcher les gens de choisir de venir en premier lieu – il n’y a aucune preuve que cela se produit réellement. »

Cependant, tirer la sonnette d’alarme sur une crise frontalière pourrait contribuer à donner l’impression que la frontière est poreuse alors qu’elle ne l’est pas.

La messagerie est l’un des nombreux facteurs qui poussent les gens à migrer

La messagerie américaine peut jouer un rôle dans la détermination de la migration des personnes, mais ce n’est qu’un facteur parmi de nombreuses sources d’information.

Les migrants obtiennent généralement des informations sur les conditions à la frontière des personnes de leur réseau qui ont réussi le voyage, plutôt que des déclarations descendantes des autorités américaines. Les passeurs ont également cherché à diffuser des informations erronées sur les projets de l’administration Biden de traiter les demandeurs d’asile. Les défenseurs des immigrants à la frontière ont rapporté avoir entendu des rumeurs selon lesquelles les migrants séjournant dans certains camps seraient traités ou que la frontière serait ouverte à minuit.

Ces rumeurs ont survécu dans les espoirs de personnes qui aspiraient depuis longtemps à migrer. De nombreuses personnes arrivant à la frontière sud fuient des conditions dangereuses ou invivables et ont le sentiment de ne pas avoir d’autre choix que de quitter leur pays d’origine.

Ils viennent principalement des pays d’Amérique centrale du «Triangle nord» du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador, qui souffrent depuis des années de la violence liée aux gangs, de la corruption du gouvernement, de l’extorsion fréquente et de certains des taux les plus élevés de pauvreté et de crimes violents. dans le monde.

Le ralentissement économique lié à la pandémie et deux ouragans à la fin de l’année dernière qui ont dévasté le Honduras et le Guatemala en particulier n’ont fait qu’exacerber ces problèmes plus anciens.

La majorité des enfants non accompagnés arrivant à la frontière ont également de la famille aux États-Unis, ils visent donc à retrouver leurs proches. Et des milliers de demandeurs d’asile qui ont fait le voyage il y a des mois ou des années ont attendu au Mexique en raison des politiques de l’ère Trump qui les ont empêchés d’entrer.

Bien que l’administration Biden ait commencé à traiter les personnes dont le dossier est actif, de nombreuses personnes dont le dossier a été clos attendent également au Mexique dans l’espoir qu’elles seront éventuellement traitées. (Les responsables de l’administration Biden ont signalé qu’ils avaient finalement l’intention d’identifier ces personnes et de les admettre aux États-Unis pour avoir une chance de demander une protection.)

Les politiques de Trump ont par conséquent créé une demande refoulée. Les migrants perçoivent correctement que Biden cherche à adopter une approche plus humaine que son prédécesseur et voient une opportunité de chercher refuge aux États-Unis là où ils ne le faisaient pas auparavant.

«Il y a tellement de choses que vous ne pourrez jamais faire [to deter migrants] face au désespoir que ressentent les gens, c’est finalement ce qui le motive à prendre de gros risques », a déclaré Natalia Banulescu-Bogdan, directrice associée du programme international du Migration Policy Institute.

Il n’y a pas beaucoup de recherches sur l’efficacité des campagnes d’information

Aucune recherche ne confirme que les types de campagnes d’information lancées par l’administration Biden en Amérique centrale sont réellement efficaces pour dissuader les migrants de se rendre vers le nord.

«C’est quelque chose qui fait automatiquement partie de la boîte à outils chaque fois que nous parlons d’essayer de dissuader la migration», a déclaré Banulescu-Bogdan. «Mais personne ne revient pour évaluer si elles ont eu un effet sur le comportement des migrants.»

Jasper Tjaden, professeur à l’Université de Potsdam, a estimé dans un récent rapport de l’Organisation internationale pour les migrations qu’une série de campagnes d’information à Dakar, au Sénégal et en Guinée a changé les perceptions des risques de migration irrégulière et les intentions de migrer pendant environ 10 à 30 ans. pourcentage de migrants potentiels qui ont participé.

Mais comme il le note, les chercheurs ont jusqu’à présent été «incapables de mesurer les changements dans les comportements migratoires réels». Ces types de résultats sont extrêmement difficiles à mesurer.

«Il existe des preuves suggérant que les intentions sont un prédicteur utile du comportement. Néanmoins, la question de savoir si les campagnes ont réellement une influence sur qui migre et comment reste incertaine », écrit-il.

Tjaden souligne également que les chercheurs ne savent pas combien de temps l’impact des campagnes d’information pourrait durer, en particulier lorsque les migrants reçoivent des messages contradictoires, tels que ceux de passeurs cherchant à les encourager à migrer. Des interventions multiples pourraient être nécessaires pour dissuader les gens de migrer à long terme.

Il y a encore plus d’incertitude autour des campagnes d’information menées sur les réseaux sociaux. Une autre étude de l’OIM a examiné l’efficacité des publications sur Facebook pour atteindre les migrants potentiels en Guinée, au Nigéria et au Sénégal en septembre 2019 et février 2020. Les publicités visaient généralement à informer les migrants sur les risques de la migration irrégulière, les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans les pays d’accueil. , et les moyens de migrer légalement, ainsi que de traiter les rumeurs et les idées fausses sur la migration.

«S’il vous plaît, pères, mères, n’envoyez pas vos enfants en Libye», plaide un rapatrié nigérian dans une vidéo Facebook, les avertissant qu’ils pourraient mourir dans le désert.

L’étude a révélé que seul un utilisateur de Facebook ciblé sur 10 s’est même engagé avec le contenu de la campagne, et encore moins en a été réellement influencé. Il a également identifié des complications: de nombreux migrants potentiels ne sont pas non plus sur Facebook ou ont une connectivité Internet limitée et ne consultent pas le contenu publicitaire lorsqu’ils prennent des décisions sur la migration. Les défis à relever pour atteindre les futurs migrants d’Amérique centrale sont probablement similaires.

Il y a des raisons d’être sceptique sur le fait que dire «ne venez pas» est un élément dissuasif

Il y a des raisons de douter de l’efficacité des messages destinés à décourager la migration, en particulier lorsqu’ils proviennent du gouvernement d’un pays d’accueil.

Les gouvernements ont tendance à supposer que les migrants potentiels agissent en l’absence d’informations, et s’ils reçoivent plus d’informations, ils changeront leur comportement, a déclaré Banulescu-Bogdan.

Mais c’est une grande hypothèse. Les gens peuvent ne pas s’engager avec le message ou considérer la source comme digne de confiance. Ils pourraient finalement ne pas le juger crédible. Et même s’ils le font, ils pourraient ne pas être disposés à changer d’avis.

L’identité du messager est un facteur important. Le gouvernement américain est clairement incité à dire que la frontière est fermée, même en cas d’exceptions.

«Il y aura un scepticisme inhérent à tout message que le gouvernement retire parce que les gens savent qu’ils ont un résultat vers lequel ils essaient de travailler et qu’ils ont un ensemble spécifique d’incitations», a déclaré Banulescu-Bogdan. «Si des personnes en déplacement entraient en contact avec ce message, je suppose qu’elles le rejetteraient probablement.»

Pour être plus efficace, le message doit être délivré par quelqu’un à l’intérieur de son cercle de confiance, de préférence quelqu’un qui n’a rien à gagner ou même quelque chose à perdre à transmettre ce message. Des recherches de l’OIM l’ont confirmé: une autre étude en Afrique de l’Ouest a montré que les campagnes peer-to-peer, dans lesquelles les migrants qui ont déjà fait le voyage rapportent leurs expériences aux migrants potentiels dans leur pays d’origine, se sont avérées plus efficaces que d’autres types. des campagnes pour dissuader les gens de migrer.

Bien que de nombreuses publicités de Biden présentent des témoignages de migrants d’Amérique centrale qui ont fait le voyage vers le nord, elles sont toujours clairement parrainées par le gouvernement américain, arborant le logo de l’USAID, et pourraient être considérées comme inauthentiques.

Mais même si les migrants trouvent un message crédible, il est toujours peu probable de changer leur comportement étant donné la façon dont les psychologues sociaux comprennent comment les gens interprètent les informations et cherchent à affirmer leurs croyances préexistantes sur l’exactitude, a déclaré Banulescu-Bogdan.

«Si vous avez quelqu’un qui est déjà prêt à faire ce voyage et à prendre des risques, il va écarter les informations qui ne sont pas pratiques», a-t-elle déclaré. «Vous pouvez entendre mille histoires sur des gens qui ne le font pas, mais si vous avez un cousin, un ami d’un ami qui l’a fait, je pense qu’il est très humain de supposer que vous avez une chance. Vous pourriez être cette exception.

Au-delà de la psychologie individuelle de la décision de migrer, les États-Unis ont tenté des campagnes d’information pour dissuader les migrants dans le passé, mais les niveaux de migration ont continué de grimper périodiquement.

Alors qu’un nombre record d’enfants et de familles migrants arrivaient à la frontière en 2014, l’administration Obama a mené des campagnes d’affichage, de radio et de publicité en ligne similaires à celles dans lesquelles l’administration Biden investit actuellement, disant aux migrants: «Nous vous renverrons. » Mais en 2016, les niveaux de migration ont de nouveau fortement augmenté, poussés par l’arrivée d’un plus grand nombre de familles.

Le même scénario s’est déroulé sous Trump, qui a présidé au plus grand pic de migration à la frontière sud depuis le milieu des années 2000.

« L’administration Trump n’aurait pas pu envoyer un message plus clair selon lequel vous ne devriez pas vous rendre à la frontière américaine », a déclaré Reichlin-Melnick. «Et pourtant, les gens sont toujours venus.

Au lieu de cela, ce qui aurait pu avoir un impact plus important sur les décisions des gens quant à l’opportunité de migrer ou non, c’est la couverture médiatique continue d’une crise à la frontière et des législateurs républicains, tels que le sénateur du Texas Ted Cruz, mettant en garde de manière malhonnête sur la façon dont les politiques de Biden ont permis aux migrants «Inonder par ici.» En réalité, le titre 42, la restriction aux frontières liée à la pandémie, en a empêché la plupart.

« Vous avez des gens qui prennent essentiellement une énorme liberté avec les faits sur le terrain et déclarent que les frontières sont ouvertes », a déclaré Reichlin-Melnick. «Cela pousse probablement beaucoup plus de gens à croire que les frontières sont ouvertes que de vagues déclarations politiques du président des États-Unis.»