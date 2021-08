Le message de Bill Walsh a lancé John Lynch au Temple de la renommée

La carrière de footballeur de John Lynch semblait toucher à sa fin en 1992 lorsqu’il a passé l’été en tant que lanceur partant à succès dans le ballon de classe A pour l’expansion des Florida Marlins.

Lynch était venu à Stanford en tant que quart-arrière et a été converti à un rôle de sécurité à temps partiel sous la direction de l’entraîneur Dennis Green lorsqu’il a reçu un appel téléphonique cet été-là de l’assistant du nouvel entraîneur du Cardinal Bill Walsh, qui était revenu à Palo Alto après avoir dirigé le San Francisco 49ers à trois titres du Super Bowl.

“J’ai téléphoné à l’entraîneur et il m’a demandé à mon retour dans la Bay Area si je pouvais revenir et le rencontrer”, a déclaré Lynch. “Je n’oublierai jamais tant que je vivrai, a-t-il déclaré: ‘Je comprends la grande opportunité que vous avez dans le baseball, mais je crois que vous pouvez être une sécurité All-Pro dans la NFL.’ Il m’a fallu tout mon courage pour dire : ‘Avec tout le respect que je vous dois à l’entraîneur Walsh, j’ai joué un an en sécurité et j’ai joué la moitié des snaps si ça. Qu’est-ce qui vous porte à croire ?'”

La conviction de Walsh s’est concrétisée alors que Lynch est resté fidèle au football, est devenu deux fois All-Pro pour les Tampa Bay Buccaneers, puis a été élu au Temple de la renommée du football professionnel plus tôt cette année après avoir fait les 15 derniers sept fois mais n’a jamais obtenu l’honneur .

Le parcours du joueur de football à temps partiel et espoir de baseball à l’intronisation de Lynch au Temple de la renommée le 8 août a commencé sérieusement au cours de cette conversation il y a près de trois décennies, lorsque Walsh a montré à Lynch des pièces similaires au Temple de la renommée Ronnie Lott.

“Le détail que l’entraîneur Walsh a traversé, il avait fait une cassette et c’était une pièce que j’avais jouée pendant mon année junior, puis une pièce que Ronnie Lott avait jouée l’année précédente. Puis une pièce que j’avais jouée contre le quart-arrière et une pièce Ronnie Lott Je pense à toutes les personnes qui ont en quelque sorte parlé de cela, et l’entraîneur Walsh a été si déterminant parce que je serais allé jouer au baseball », a déclaré Lynch. “J’ai signé avec les Marlins, mon cœur était pour le football, mais j’ai dit:” Hé, j’ai un avenir dans le baseball. ” Jusqu’à ce que l’entraîneur Walsh me dise le contraire, c’est là que j’allais. Donc je ne serais certainement pas ici sans Bill Walsh.”

Lynch a fait beaucoup par lui-même depuis qu’il a pris la décision de s’en tenir au football. Il a intercepté quatre passes lors de sa dernière saison à Stanford et en a montré assez pour devenir un choix de troisième ronde de Tampa Bay. Après trois saisons en tant que joueur à temps partiel, Lynch a obtenu un rôle à temps plein dans la première saison de l’entraîneur Tony Dungy en 1996. Il est devenu un élément clé de l’une des meilleures défenses de la ligue avec ses frappes redoutables et son jeu intelligent dans le secondaire Bucs.

Lynch a remporté sa première des neuf sélections au Pro Bowl lors de sa deuxième saison en tant que partant à temps plein en 1997, a été un All-Pro lors de saisons consécutives en 1999 et 2000, puis a joué un rôle important dans le premier titre du Super Bowl de Tampa. lors de la saison 2002.

“Ça n’a pas décollé pour moi tout de suite”, a déclaré Lynch. “J’ai commencé en tant que joueur des équipes spéciales au cours de mes deux premières années. Dieu merci pour des gens comme Tony Dungy et Herm Edwards et Monte Kiffin, qui ont vu et cru en moi plus que je ne croyais en moi-même.”

Le succès de Lynch l’a mené au-delà du terrain de football. Il est passé de sa carrière de joueur à la cabine de diffusion, où il est devenu l’un des meilleurs analystes de Fox. Puis avec une démangeaison pour la compétition de faire partie d’une équipe, Lynch a été embauché avec l’entraîneur Kyle Shanahan pour reconstruire les 49ers de San Francisco en 2017.

Lynch a été élu directeur de l’année par les Pro Football Writers of America lors de sa troisième saison lorsqu’il a aidé les Niners à atteindre le Super Bowl, et a la franchise en mesure de lutter à nouveau cette saison. Sa capacité à prospérer dans tout ce qu’il fait a conduit Shanahan à le surnommer « Captain America ».

“Habituellement, les gens aiment ça juste en moyenne, généralement, je pense, je me dis, d’accord, la personne doit être un peu fausse”, a déclaré Shanahan avant le Super Bowl en 2020. “Comment est-il vraiment ? Personne ne l’est vraiment. Captain America. Donc, vous attendez de voir comment ils sont vraiment. C’est probablement l’opposé de ce que je suis. Mais, ensuite, vous êtes avec John jour après jour, et c’est vraiment ce qu’il est. … Avoir ce type de personnalité qui est exactement ce qu’il est et en plus d’être l’un des joueurs physiques les plus violents que j’ai jamais vus, je pense que c’est une combinaison aussi cool qu’il y en a.”