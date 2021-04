Le message de David de Gea que les fans de l’Atlético n’aimeront pas

01/04/2021 à 20:55 CEST

Martí Grau

David de Gea a répondu à une vidéo qu’Elche a publiée sur les réseaux sociaux, où il a rendu hommage aux 19 ans de la victoire contre l’Atlético de Madrid par 5 buts à 1, correspondant à la saison 2001-02. Sur son compte Twitter, le gardien de Manchester United, fan d’Elche depuis tout petit, en a profité pour répondre à la publication par un message nostalgique. « Comme c’est agréable de le voir depuis les gradins. «

Aux fans de l’Atlético de Madrid, équipe avec laquelle De Gea a fait ses débuts en 2009, Il n’a pas été amusé par le message du gardien espagnol. La vérité est que le gardien est fan d’Elche et il est même abonné au club, un sentiment qu’il a hérité de son père et qu’il continue d’entretenir aujourd’hui.

Comme c’est agréable de le voir depuis les stands 😍 https://t.co/LCKLd9iDWN – David de Gea (@D_DeGea) 30 mars 2021

Concernant la fête qui il a rejoint le Martínez Valero en 2002, se souvient comme une des grandes nuits que le groupe Elche a laissé gravées dans son histoire. Avec tant de Raul Ivars, Israël, Highlander et doublet de Enfant, les habitants ont remporté une victoire historique contre un énorme rival. Un enfant qui, à 40 ans, continue de jouer pour Elche et est l’un des footballeurs les plus âgés de la Ligue.

Avec Luis Aragones sur le banc du matelas, les rojiblancos n’avaient pas de jeu à retenir. Un jour où un jeune David De Gea encourageait l’équipe locale depuis les tribunes, des années plus tard, il se retrouverait à l’Atlético de Madrid. Il serait au club de Madrid jusqu’à ce qu’il crée Manchester en 2011, où il est devenu l’incroyable gardien de but qu’il est aujourd’hui.