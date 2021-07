Le message de De la Hoya à ‘Canelo’ lvarez ?

in

Depuis que Saul ‘Canelo’ lvarez rompre avec Promotions Golden Boy, une société de promotion fondée en 2002 par Óscar de la Hoya, la relation entre les deux est devenue claire qu’elle n’est pas bonne du tout, avec plusieurs intersections de déclarations publiques et critiques. Or, la dernière aurait pu prendre la forme d’une phrase énergique du promoteur, médaillé d’or au Jeux olympiques de 1992.

Óscar a publié plusieurs « histoires » sur son compte Instagram officiel avec des messages empoisonnés. «Et c’est comme ça que vous lancez des coups de poing. Équilibre, puissance et vitesse. Attendez 12 livres de moins et 2 mois de plus », a-t-il déclaré en riant dans l’un d’eux, qui a rappelé la critique qu’Oscar avait lancée à ‘Canelo’ dans une vidéo dans laquelle lvarez apparaissait en train d’enseigner à un jeune boxeur. ” Va te faire foutre. Va te faire foutre sur cette merde. Je vais te botter les fesses », a-t-il exprimé dans une autre des histoires publiées, un message que beaucoup interprètent comme s’adressant directement à « Canelo ».

Óscar de la Hoya a rejoint un camp d’entraînement de deux mois pour se remettre en forme pour revenir sur le ring, quelque chose qu’il avait initialement annoncé se déroulerait le 3 juillet, mais a finalement été reporté à septembre.

«Je vais camper deux mois avant mon combat. Je suis une bête complètement différente. Je suis dessus. Je suis à 1000%. J’ai hâte de me battre en septembre », a-t-il commenté il y a quelques jours, assurant également qu’il aimerait combattre Floyd Mayweather dans un avenir proche.