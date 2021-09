Le message de George Russell à Williams après le déménagement de Mercedes scellé

in

George Russell a remercié Williams pour ce qu’il a appelé un “voyage incroyable”, et maintenant il cherchera à terminer son séjour là-bas “avec style”.

Il a été confirmé que 2021 sera la troisième et dernière saison de Russell avec Williams – pour 2022, il rejoindra Mercedes en tant que coéquipier de Lewis Hamilton.

Avant cela cependant, il reste neuf courses aux couleurs de Williams pour Russell, dans une saison qui a déjà produit un podium à Spa-Francorchamps.

Et donc, il tenait à remercier Williams pour cette opportunité, mais aussi à réaffirmer son engagement pour le reste de la saison.

“Ce fut un voyage incroyable ces trois dernières années”, a-t-il déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

“Je veux juste dire un grand merci à Claire et Sir Frank [Williams] pour m’avoir donné cette opportunité en Formule 1 dont je me souviendrai toute ma vie.

“Et évidemment la transition vers Jost [Capito] et Dorilton a été incroyablement apprécié, et ce que je vois de l’équipe est incroyablement excitant.

“Et cette transition et les expériences que nous avons partagées ensemble, en particulier récemment, l’arrivée à deux points en Hongrie, puis ce départ en première ligne, la qualification P2 à Spa et finalement le podium, est quelque chose dont je me souviendrai également. pour toujours.

« Donc, je veux juste dire un grand merci à tout le monde, j’ai vraiment hâte à ces neuf dernières courses pour terminer le travail en beauté, merci. »

Le patron de l’équipe Williams, Capito, a affirmé la gratitude de l’équipe envers Russell, et maintenant ils regarderont sa carrière chez Mercedes progresser avec «fierté».

« Au cours des trois dernières années, il est devenu clair pour chaque membre du personnel ici chez Williams à quel point George est dévoué, concentré et talentueux grâce à ses contributions à l’équipe sur et en dehors de la piste », a déclaré Capito.

« Il a toutes les caractéristiques nécessaires pour obtenir le plus grand succès dans notre sport et nous sommes donc ravis pour lui, à la fois en tant qu’équipe et moi personnellement, de le voir récompensé par l’opportunité de se tester chez Mercedes.

“Nous observerons ses progrès avec intérêt et fierté, sachant le rôle que Williams a joué dans le développement de ses compétences considérables.”

Le départ prochain de Russell étant confirmé, cela signifie qu’au moins un siège avec Williams sera disponible pour la campagne 2021.

L’annonce du passage de Russell à Mercedes était cependant attendue depuis un certain temps, et Williams a donc en effet “un certain nombre d’options de pilote solides” pour 2022.

Alex Albon, Nyck de Vries, Nico Hulkenberg et Daniil Kvyat sont parmi les noms liés, et maintenant Williams va prendre une décision.

“Nous étions bien sûr conscients de la concrétisation de cette possibilité et avons donc un certain nombre d’options de pilotes solides à notre disposition”, a confirmé Capito.

« Nous sommes maintenant impatients de façonner notre future équipe qui nous aidera à franchir la prochaine étape de notre voyage passionnant en tant qu’équipe et fera toute annonce en temps voulu. »