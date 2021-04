Pendant ce temps, le film vivait dans les limbes alors que d’autres films de Depp, y compris Fantastic Beasts 2, allaient et venaient, bien qu’il y ait eu récemment une baisse des projets Depp. Depuis que les poursuites liées à Amber Heard sont devenues très publiques, Johnny Depp a également été invité à quitter son rôle de Grindelwald dans Warner Bros. ‘ monde magique populaire, qui tourne actuellement la troisième installation. Son dernier film Waiting for the Barbarians est sorti en août.