Le message de joyeux anniversaire de Mark Ruffalo à Paul Rudd est un +

L’univers cinématographique Marvel est devenu un monstre dans l’industrie du divertissement, s’étendant récemment au petit écran sur Disney +. En plus de combattre Thanos et ses forces, les acteurs principaux sont également connus pour leurs amitiés et leurs plaisanteries amusantes sur les réseaux sociaux. Alors quand Mark Ruffalo a pris le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à Paul Rudd, c’était un message A +.