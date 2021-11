Le message de Kun Agüero pour Canelo après son élimination de Caleb Plant

Le puissant triomphe de Saul Allvarez sur Plante de Caleb c’est sur toutes les lèvres. Ce samedi, dans lequel il était considéré par beaucoup comme le combat de l’année, Le Mexicain a battu son homologue américain par KO -au onzième tour- et a unifié les quatre ceintures des super-moyens, devenant le premier latino-américain à atteindre cet objectif.

Canelo, le meilleur vainqueur livre pour livre d’aujourd’hui, n’a pas laissé le combat passer à travers les tableaux de bord et a abandonné Plant à l’avant-dernier tour, laissant son record à 57-1-2, avec 39 victoires accélérées. Aujourd’hui, il détient les titres du World Boxing Council (WBC), de l’Association mondiale (WBA), de l’Organisation mondiale (WBO) et de la Fédération internationale (IBF).

Regarde aussi

Plant et Canelo se sont rencontrés ce samedi, avec une victoire par KO pour le Mexicain.

Regarde aussi

Après un tel triomphe, le boxeur mexicain a reçu de nombreuses salutations et félicitations de la part d’autres personnalités sportives. Celui qui a profité de l’occasion pour lui envoyer un message était Sergio Agüero, qui était au courant de ce qui s’était passé au MGM Grand de Las Vegas, alors qu’il continue de se remettre du problème cardiaque qu’il a eu récemment.

Álvarez a remporté la victoire au onzième tour.

« Félicitations champion », a écrit ce dimanche matin l’attaquant barcelonais, dans sa story Instagram à côté d’une image de Canelo – le volant -, dans laquelle il portait une couronne et les ceintures gagnées une fois le combat terminé.

L’histoire téléchargée par Kun. Photo/Capture : Instagram.

LA RÉCUPÉRATION DU KUN AGÜERO

La semaine dernière Le départ de Kun a suscité beaucoup d’inquiétude à Barcelone et dans l’équipe nationale argentine lors de la première moitié du match contre Alavés. L’Argentin a souffert d’une arythmie cardiaque et est resté hospitalisé pendant 48 heures, bien que plus tard le club ait publié une déclaration officielle sur sa santé et annoncé un congé minimum de 90 jours.

Kun se remet d’un problème cardiaque.

« Le joueur Kun Agüero a subi une procédure diagnostique et thérapeutique par le Dr Josep Brugada. Il est faible et au cours des trois prochains mois, l’efficacité du traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération », a écrit l’institution Blaugrana dans une lettre.

[COMUNICADO MÉDICO] Le joueur Kun Agüero a subi une procédure diagnostique et thérapeutique par le dr. Josep Brugada. Il est faible et au cours des trois prochains mois, l’efficacité du traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération pic.twitter.com/PQ930D9vKd – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 1er novembre 2021

Pendant qu’il récupère, dans le laps de temps suffisant dont disposait l’équipe culé, Kun était au courant de ce qui s’était passé entre Canelo et Plant, attendant de retourner devant les tribunaux.

Regarde aussi

Regarde aussi

Regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE