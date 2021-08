Le message de Messi après son premier entraînement avec le PSG

in

08/12/2021 à 21:13 CEST

Le premier jour d’entraînement de Leo Messi au Centre Ooredoo, la Cité des Sports du Paris Saint-Germain, aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. La star argentine est arrivée tôt le matin jeudi 12 dans les installations françaises avec son technicien Mauricio Pochettino.

Messi Il a fait un travail spécifique seul et a ensuite rejoint la session de groupe, avec qui il a fait une partie de la formation. Après cette première séance d’entraînement en tant que joueur du PSG, le club lui-même a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux où tous les footballeurs de l’équipe première parisienne apparaissent recevant et accueillant. Léo Messi. Salutations avec Neymar, Mbappé et, aussi, le câlin avec Sergio Ramos.

Une vidéo qui lui est propre Messi a partagé sur son compte Instagram officiel le texte suivant : “Premier jour. Heureux et reconnaissant pour l’accueil”, accompagné de quelques émoticônes.