Le message d’espoir de Pogba après sa blessure

11/10/2021 à 18:50 CET

La première séance d’entraînement de l’équipe de France ne s’est pas terminée comme l’entraîneur français l’aurait souhaité, Didier deschamps. L’entraîneur a subi une perte importante sous forme de blessure à l’une de ses stars, le milieu de terrain Paul Pogba, Quoi a dû quitter la séance en raison d’une maladie à la cuisse de sa jambe droite.

Bien qu’au début cela ne paraisse pas grand-chose, les tests effectués ont finalement confirmé que le joueur de Manchester United eu une blessure au quadriceps de la cuisse droite, que vous pourrait quitter le terrain pendant huit à dix semaines.

Avec ce revers, les portes étaient complètement fermées non seulement pour jouer les matchs avec la France, mais aussi pour jouer un seul match dans le reste de 2021, ce qui est un coup dur pour le joueur. Pourtant, l’international français a tenu à lancer quelques mots à son sujet sur un ton plein d’espoir, via son Instagram personnel : « Nous ne perdons pas la foi, nous ne perdons pas les ondes positives« , a-t-il affirmé Pogba.

En outre, le milieu de terrain a également ajouté que : « on garde le sourire, tout arrive pour une raison, nous sommes toujours bénis Nous reviendrons à coup sûr. C’est comme ça. « Enfin, Pogba Il voulait également avoir des mots de souvenir et de gratitude pour ses fans : « Merci encore pour le soutien, tout l’amour. Que Dieu vous bénisse tous et Nous serons de retour bientôt » a condamné les Français.