Le message dévastateur de Hailey Baldwin après que son oncle Alec a tué une femme sur un plateau de tournage

Hailey Baldwin (24 ans), épouse de Justin Bieber (27), vit ses jours les plus tragiques. Tandis que sa sœur, Alaïa Baldwin (28), est hospitalisé pour endométriose, son oncle Alec (63) a accidentellement tiré sur un directeur de la photographie et blessé un autre collègue. La victime est Halyna Hutchins, 42 ans, avec une longue histoire derrière elle dans l’industrie. De son côté, Joël Souza, 48 ans, se rétablit après avoir passé quelques heures à l’hôpital.

L’accident catastrophique qui a fait le tour du monde s’est produit sur un plateau de tournage. L’acteur croyait que le pistolet était à blanc, mais ce n’était pas le cas et le résultat tragique s’est produit. Après le tir, Alec Baldwin, toujours inconscient des dégâts qu’il avait causés, a commencé à crier à plusieurs reprises que comment était-il possible d’avoir une vraie arme sur un enregistrement. Comme le rapporte une source à Showbiz 411, un média spécialisé dans l’information hollywoodienne, l’interprète a déclaré : « De toutes mes années de carrière, on ne m’a jamais donné d’arme chaude ! »

Alors que cet épisode désastreux se déroulait, Hailey Baldwin était à une soirée costumée qu’elle a partagée à travers ses histoires Instagram. Cependant, après avoir appris la nouvelle inattendue, il a arrêté son activité dans son élan et était absent de la plate-forme jusqu’à il y a quelques heures quand réapparu avec un message dévastateur, écrit en lettres blanches sur fond noir.

Le message déchirant que Hailey Baldwin a publié sur ses réseaux sociaux. Instagram

« J’envoie tout mon amour à la famille Halyna Hutchins. C’est une tragédie vraiment inimaginable et dévastatrice. Mes pensées vont également à Joel Souza alors qu’il se remet. Je suis absolument navré pour toutes les personnes impliquées« La nièce d’Alec Baldwin a écrit dans ses histoires Instagram.

Mais Hailey n’est pas la seule à avoir rompu son silence. Son oncle et auteur du crime s’est également exprimé sur les réseaux sociaux. « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, épouse, mère et collègue profondément admirée de nous tous », a écrit Alec Baldwin sur Twitter, qui a également assuré qu’il était » collaborant pleinement à l’enquête « de l’événement.

Alec Baldwin est le frère de Stephen Baldwin (55 ans), qui est à son tour le père de Hailey. Aussi, le mannequin est marié à la chanteuse Justin Bieber, qui, bien qu’il soit devenu son plus grand soutien dans les moments les plus durs, jusqu’à présent, il n’a pas parlé publiquement sur le terrible épisode qui fait l’objet d’une enquête.

Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite et – AlecBaldwin (HABF) (@AlecBaldwin) 22 octobre 2021

Pour le moment, Le mannequin et soeur de Hailey, Alaia Baldwin, ne s’est pas exprimé non plus.. Bien qu’elle soit restée sur ses réseaux sociaux, la jeune femme s’est seulement limitée à partager des messages en référence à sa santé. A travers ses récits, il a remercié tous ceux qui se sont souciés de son évolution et qui gardent un œil sur ses progrès.

